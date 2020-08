Pri poginulih delfinih našli poškodbe, ne pa nafte

Na Mavriciju razrešujejo uganko poginulih delfinov. V dveh dneh jih je na obalo naplavilo kar 27. To se je začelo dogajati le mesec dni, potem ko je v bližini nasedel japonski tanker, zato so mnogi prepričani, da je odgovor na dlani. Še toliko bolj, ker priče trdijo, da so imele živali v ustih črno snov. A obdukcija, opravili so jo pri le dveh delfinih, naj sledi nafte ne bi odkrila.

Na Mavriciju se še naprej trudijo pojasniti skrivnostno smrt kar 27 delfinov. Na obalo jih je naplavilo v sredo in četrtek, približno mesec dni, potem ko je iz japonske tovorne ladje, ki je nasedla na koralnem grebenu, izteklo več tisoč ton nafte. Ubila jih je okoljska katastrofa, so še naprej prepričani okoljevarstveniki, čeprav prvi izsledki obdukcije tega ne potrjujejo. PREBERI ŠE Mesec dni po razlitju nafte na obale Mavricija naplavilo poginule delfine Na presenečenje vseh "pri živalih niso našli sledi ogljikovodikov niti v dihalnem sistemu niti v koži, grlu ali želodcu", piše v poročilu, ki ga navajaAl Jazeera. So pa odkrili znake poškodb. Pregledali so sicer zgolj dva delfina, ostale še bodo, zato opozarjajo, da zaključkov še ne morejo povleči. Okoljevarstvenikov niso prepričali. "Nihče na otoku ne verjame temu vladnemu poročilu," je dejal Sunil Dowarkasing, ki je dolgo zastopal Greenpeace. "Obstajajo slike delfinov, ki imajo usta, polna črne snovi," je dodal. Zato se mu, razumljivo, zdi nenavadno, da niso našli niti sledi nafte. Odgovor je po njegovem na dlani: vlada želi zmanjšati resnične posledice razlitja nafte. Obdukcijo bi morale opraviti nevladne organizacije, je prepričan, medtem ko lokalni okoljevarstveniki, združeni v skupini Eco-Sud, zahtevajo vsaj objavo celotnega poročila o obdukciji. Nalogo so oblasti sicer zaupale vladnemu raziskovalnemu centru za ribištvo. Spomnimo. 25. julija je pred obalo Mavricija nasedel japonski tanker s 4000 tonami nafte na krovu, ki je začela iztekati iz njega. Onesnažila je koralne grebene, mangrove in odmaknjene lagune. Iz ladje je po navedbah njenega upravljavca izteklo kar 1000 ton, kar je povzročilo veliko škodo zaščitenim morskim in ribiškim območjem, ki predstavljajo hrbtenico gospodarstva Mavricija. Znanstveniki ocenjujejo, da gre za eno najhujših ekoloških katastrof na svetu. Kaj točno je vzrok za nesrečo, še vedno ni znano. Dosedanja preiskava je pokazala, da je posadka na ladji tistega dne priredila zabavo za rojstni dan, preiskujejo pa tudi teorijo, da je ladja pripeljala tako blizu obale, ker je lovila wifi signal.