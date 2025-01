Pri poginulih vodnih bivolih odkrili zelo nalezljivo slinavko in parkljevko

Po podatkih nemškega zveznega centra za bolezni živali Inštituta Friedricha Loefflerja (FLI) sta Nemčija in širša EU v zadnjih letih veljali za prosti te bolezni. Kot je pojasnila kmetijska ministrica omenjene zvezne dežele Hanka Mittelstädt, so trije vodni bivoli umrli zaradi te bolezni, strokovnjaki pa zdaj ugotavljajo njen vzrok. Trenutno je tudi v teku zakol in odstranitev druge živine.

Slinavka in parkljevka je akutna, zelo nalezljiva virusna vezikularna bolezen parkljarjev, predvsem goveda, ovac, koz, prašičev in tudi nekaterih vrst divjadi, predvsem jelenjadi, srnjadi in divjih prašičev, je navedeno v načrtu ukrepov ob pojavu te bolezni v Sloveniji.

Zanjo je dovzeten tudi človek, zlasti otroci, vendar le pri množični izpostavitvi in še to zelo redko. Mesojedi so proti njej zelo odporni, kopitarji in perutnina pa zanjo povsem nedovzetni.