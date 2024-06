Pri Premanturi večje onesnaženje morja: odsvetovano kopanje

Iz puljske luške kapitanije so v ponedeljek za hrvaško tiskovno agencijo Hina pojasnili, da se je onesnaženje morja zgodilo na območju kampa Stupice v Premanturi. O vzrokih onesnaženja niso želeli ugibati do rezultatov analize, so pa pojasnili, da gre za ogljikovodikove snovi, ki so prišle z morja.

V nedeljo je bilo na terenu okoli sto gasilcev in pripadnikov pristojnih služb, ki so postavili 800 metrov zaščitnih pregrad.