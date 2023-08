Razvpitega 'Fita' v strogo varovan zapor premestilo kar 4000 policistov

V medijih so zakrožili posnetki policijske racije, na katerih oboroženi varnostniki peljejo bradatega moškega v spodnjem perilu, z rokami, sklenjenimi za glavo. Zasegli so mu tudi orožje, strelivo in eksploziv, poroča Al Jezeera.

Predsednik Guillermo Lasso je sporočil, da je razlog za njegovo premestitev varnost državljanov in drugih obsojencev. " Ekvador si bo povrnil mir in varnost, " je zapisal v objavi na družbenem omrežju X, prej znanem kot Twitter. " Če bo prišlo do nasilnih reakcij, bomo ukrepali s polno silo, " je napovedal.

Približno 4000 vojakov in policistov je v soboto ob zori sodelovalo pri premestitvi Adolfa Maciasa , znanega tudi pod vzdevkom "Fito". Iz zapora z nižjo stopnjo varnosti so ga preselili v La Roco, strogo varovan zapor za 150 oseb v istem kompleksu v pristaniškem mestu Guayaquil.

V svoji predvolilni kampanji se je osredotočal na boj proti korupciji in drogam, bil je eden redkih kandidatov, ki je javno omenjal povezave med organiziranim kriminalom in ekvadorskimi vladnimi uradniki. Le dan pred atentatom se je državnemu tožilstvu pritožil zaradi domnevnih nepravilnosti pri naftnih pogodbah, sklenjenih med administracijo nekdanjega predsednika Rafaela Corree, ki so državo stale devet milijard ameriških dolarjev.

In le teden pred smrtjo je 59-letni nekdanji novinar Fita, ki je v zaporu od leta 2011, obtožil, da s smrtjo grozi njemu in njegovi ekipi. Lokalnim medijem povedal, da je eden od njegovih mož z njim navezal stik in ga posvaril, "če bom še naprej ... omenjal Los Choneros, me bodo zlomili".

Policija je sicer v zvezi z njegovim umorom aretirala šest Kolumbijcev, medtem ko je bil sedmi ubit v streljanju. Umor so pripisali organiziranemu kriminalu.

Veronica Sarauz, Villavicencieva vdova, pa je v soboto novinarjem povedala, da za umor njenega moža krivi državo. "Vlada mora podati še veliko odgovorov na to, kar se je zgodilo," je dejala, ko je na tiskovno konferenco prišla v oboroženem policijskem spremstvu ter z neprebojnim jopičem in čelado.

Iz Villavicencieve stranke Construye pa so medtem sporočili, da bo njegovo mesto na volitvah 20. avgusta prevzel njegov podkandidat, 36-letni okoljski aktivist Andrea Gonzalez.