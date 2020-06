Pri Pulju v morje vrnili morsko želvo glavato kareto

V centru srbijo še za dve rešeni glavati kareti, ki so ju poimenovali Opat in Free Wings. Večjo želvo, Opata, so rešili blizu Dugega otoka iz ribiške mreže, v kateri je obtičala s trnkom v požiralniku in so jo zdaj predali na daljše okrevanje na Brione. Free Wings so našli v puljskem pristanišču Veruda brez dela ene plavuti in bo okreval v bazenih akvarija.