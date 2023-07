Pri Rabu zaradi vožnje z gliserjem preblizu obale kaznovali tudi Slovenca

Pri vožnji z gliserjem preblizu obale so zalotili 24-letnega Slovenca, 48-letnega Nemca in 67-letnega Hrvata, so sporočili iz liško-senjske policijske uprave.

Pomorski zakonik prepoveduje vožnjo z gliserji manj kot 300 metrov od obale. Kopalcem dovoljuje plavanje do ograde urejene plaže ali sto metrov od obale naravne plaže, potapljači pa morajo na predpisani način označiti kraj potopa.

Denarne kazni za nepravilno vožnjo z gliserji se sicer na Hrvaškem gibljejo med 66 in 1330 evrov.