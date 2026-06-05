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Pri razvoju novega cepiva prvič uporabili umetno inteligenco

Cambridge, 05. 06. 2026 14.17 pred 20 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA
Igla z brizgalko in viala

Raziskovalci univerze v Cambridgeu razvijajo novo vrsto cepiva, ki bi lahko zagotovilo zaščito pred širokim spektrom virusov in preprečilo pandemije. Pri tem je prvič ključni sestavni del cepiva, antigen, zasnovala umetna inteligenca. Delo na cepivu je sicer še v zgodnji fazi.

Pri razvoju cepiva se je ekipa raziskovalcev oprla na znane genetske kode iz niza koronavirusov. Te je nato analizirala umetna inteligenca in na njihovi podlagi zasnovala "superantigen", ki bi imunski sistem lahko usposobil tako, da bi ta zagotavljal zaščito pred širokim spektrom virusov, četudi bi ti mutirali ali pa bi novo okužbo na ljudi prenesle živali.

Po navedbah raziskovalcev je to prvič, da je antigen cepiva zasnovala umetna inteligenca, nakar so cepivo preizkusili na ljudeh, navaja BBC.

Vpliv cepiva na imunski sistem je bil sicer v prvem preizkusu, v katerem je sodelovalo 39 ljudi, skromen, v prvi vrsti so namreč preverjali njegovo varnost. Drugi preizkus – v katerem bo sodelovalo 200 ljudi – naj bi ponudil boljši vpogled v to, kako uspešno cepivo "trenira" človekov imunski sistem.

Ne glede na skromne prve rezultate je tehnologija po besedah profesorja Jonathana Heeneyja z univerze v Cambridgeu presenetila vse. Da ima ogromen potencial, menijo tudi njegovi kolegi. "Gre za temeljno spremembo v tem, kako se pripravljamo na pandemije," je poudaril Heeney.

Običajno se sicer cepiva za določen virus razvijajo na podlagi njegovega trenutnega seva. A ker se nekateri virusi spreminjajo oziroma mutirajo, cepiva hitro postanejo zastarela in jih je treba redno posodabljati – denimo cepiva proti covidu ali gripi.

cepivo umetna inteligenca
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