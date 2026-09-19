Pri Reki ujel eno najsmrtonosnejših rib: 1250-krat bolj strupena od cianida

Svoj ribolov je hrvaški Ribič Dražen Puškaš začel z metanjem površinskih vab, ki se ne potopijo globje v morje, poroča Net.hr, ki navaja Novi list. Kakšno uro po začetku ribolova in po menjavi več različnih vab, pa je na svojo jig vabi začutil težo.

Najprej je mislil, da se je vaba zataknila za dno, a kmalu je ugotovil, da je na trnk prijela riba. "Najprej sem mislil, da je jegulja, potem pa sem videl, da ima na hrbtu sive lise. Rib, ki jih ne poznam, se običajno ne dotikam z rokami. Zato sem to ujel s kleščami, da sem odstranil jig," je povedal ribič.

Kmalu za tem je ponsel nekaj slik in skušal ugotoviti za kakšno ribo gre. Iskanje po spletu mu je razkrilo, da gre za srebrnoprogo napihovalko.