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Pri Reki ujel eno najsmrtonosnejših rib: 1250-krat bolj strupena od cianida

Reka, 19. 09. 2026 08.17 pred 13 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.P.
Srebrnoproga napihovalka v Jadranu (FB)

Hrvaški Ribič je v severnem Jadranu, pri Reki, ujel srebrnoprogo napihovalko. Gre za eno najbolj strupenih rib na svetu, katere strup je kar 1250-krat močnejši od cianida. "Najprej sem mislil, da je jegulja, potem pa sem videl, da ima na hrbtu sive lise," je o vlovu povedal ribič, ki se na srečo nepoznanih rib nikoli ne dotika z golimi rokami. Strupeno ribo je kasneje prevzel Prirodoslovni muzej v Reki.

Svoj ribolov je hrvaški Ribič Dražen Puškaš začel z metanjem površinskih vab, ki se ne potopijo globje v morje, poroča Net.hr, ki navaja Novi list. Kakšno uro po začetku ribolova in po menjavi več različnih vab, pa je na svojo jig vabi začutil težo.

Najprej je mislil, da se je vaba zataknila za dno, a kmalu je ugotovil, da je na trnk prijela riba. "Najprej sem mislil, da je jegulja, potem pa sem videl, da ima na hrbtu sive lise. Rib, ki jih ne poznam, se običajno ne dotikam z rokami. Zato sem to ujel s kleščami, da sem odstranil jig," je povedal ribič.

Kmalu za tem je ponsel nekaj slik in skušal ugotoviti za kakšno ribo gre. Iskanje po spletu mu je razkrilo, da gre za srebrnoprogo napihovalko.

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"Ker sem med ugotovil, da gre za invazivno vrsto v Jadranu, sem jo sprva želel pustiti na obali in je ne vračati v morje, a sem kasneje uspel urediti, da je ribo prevzel Prirodoslovni muzej v Reki," je dejal.

Srebrna črta napihovalca je znana tudi kot "fugu". Gre za ribo, katere strup tetrodotoksin je 1250-krat močnejši od cianida. Strup je najbolj koncentriran v jetrih, spolnih žlezah, koži in prebavilih, pogosto pa se nahaja tudi v samem mišičnem tkivu ribe. 

Zastrupitev s tetrodotoksinom povzroči paralizo mišic, zastoj dihanja in popuščanje srca. Prvi simptomi se pojavijo v eni uri in vključujejo srbenje jezika in ust, sledijo slabost, hude bolečine v trebuhu in driska. Mravljinčenje v okončinah, potenje in slinjenje nato postaneta neobvladljiva, diafragma postopoma postane paralizirana, krvni tlak pa močno pade. Ustnice, prsti na rokah in nogah zaradi srčnega popuščanja pomodrijo. 

V hrvaškem morju so jo prvič opazili šele pred kratkim. Priporočljivo je, da se ljudje te vrste sploh ne dotikajo, v primeru zastrupitve pa da čim prej poiščejo zdravniško pomoč.

Čeprav strupena, pa je njeno meso na Japonskem zelo cenjeno in velja za delikateso. Pripravijo ga lahko le posebej usposobljeni kuharji. Zaradi nje sicer na Japonskem vsako leto umre približno 200 ljudi.

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KOMENTARJI4

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nemski_ovcar
19. 09. 2026 09.00
To je treba Golobu in levim postreči
Odgovori
0 0
Desniprepad
19. 09. 2026 09.01
Ne ta specialiteta samo za specialni SDS
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0 0
ptuj.si
19. 09. 2026 08.53
Ja,in?
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+1
1 0
Desniprepad
19. 09. 2026 09.00
No ,da veš kako zgleda, če jo boš slučajno ujel in pojedel pa kakšne simptome boš imel preden greš na drugi svet.
Odgovori
0 0
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