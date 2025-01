Pri reševanju nasedlega delfina pri Lignanu pomagali tudi slovenski strokovnjaki

S pomočjo veterinarjev in osebja Svetovnega sklada za naravo (WWF) ter strokovnjakov iz Padove in Slovenije so reševalci uspeli priti do delfina, ki je ležal v le 30 centimetrov globoki vodi. Sesalec je bil z eno plavutjo ujet v blatu in se ni mogel premikati.

Po več urah dela je reševalcem delfina uspelo dvigniti na nosila. Ko so opravili vse zdravniške preglede, so delfina odpeljali na odprto morje in ga izpustili, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.