Pri Savudriji našli truplo delfina, ki naj bi ga ustrelili

Umaški policisti so včeraj okoli 8. ure prejeli prijavo, da se na obali v Bašaniji nahaja razpadajoče truplo delfina.

Policija sumi, da so poškodbe na delfinu posledica uporabe strelnega orožja. O dogodku je obvestila pristojno ministrstvo za varstvo okolja in zeleni prehod, ki je prevzelo nadaljnjo obravnavo živali.

Na Inštitutu za veterinarsko patologijo bodo opravili strokoven pregled poškodb in določili natančen vzrok pogina.

Policija medtem preiskuje sum storitve kaznivega dejanja ubijanja in mučenja živali.