Tujina

Pri Savudriji našli truplo delfina, ki naj bi ga ustrelili

Umag, 06. 05. 2026 13.01

Avtor:
M.S.
Savudrija

Na obali v naselju Bašanija so odkrili truplo delfina z vidno poškodbo, ki spominja na strelno rano. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja bo umaška policija vložila kazensko ovadbo zoper neznanega storilca na pristojno tožilstvo.

Umaški policisti so včeraj okoli 8. ure prejeli prijavo, da se na obali v Bašaniji nahaja razpadajoče truplo delfina.

Policija sumi, da so poškodbe na delfinu posledica uporabe strelnega orožja. O dogodku je obvestila pristojno ministrstvo za varstvo okolja in zeleni prehod, ki je prevzelo nadaljnjo obravnavo živali.

Na Inštitutu za veterinarsko patologijo bodo opravili strokoven pregled poškodb in določili natančen vzrok pogina.

Policija medtem preiskuje sum storitve kaznivega dejanja ubijanja in mučenja živali.

