Pri Šibeniku znova izbruhnil požar, ogenj že pod nadzorom

Na območju Grebaštice nedaleč od Šibenika se je zaradi vetra okoli 10. ure znova razplamtel požar, so sporočili iz hrvaške gasilske zveze. Ogenj je že pod nadzorom. Gasi ga 43 gasilcev in 13 gasilskih vozil, pomagali so tudi trije kanaderji in dva air tractorja.

"Požar, ki se je razplamtel, je v fazi lokalizacije," je za hrvaško nacionalno televizijo HRT povedal načelnik šibeniških gasilcev Volimir Milošević. Objekti po njegovih besedah niso ogroženi. "Po nekaterih ocenah je bilo prizadetih okoli pet ali šest hektarjev. Je pa zagorelo na hribovitem terenu, zato je treba to še izmeriti," je pojasnil za Dnevnik.hr. Požar na območju Grebaštice je izbruhnil že v četrtek in je zajel okoli 600 hektarjev površine. Ogenj je gasilo okoli 160 gasilcev iz celotne šibeniško-kninske županije ter več kanaderjev in air tractorjev. Hrvaški notranji minister Davor Božinović je med obiskom območja sporočil, da je poškodoval sedem hiš, štiri strehe, tri fasade in sedem avtomobilov.