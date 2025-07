Pri sosedih uničil dva milijona vrednega Porscheja

Carrera GT velja za izjemno zmogljiv, a tudi zahteven superšportnik. Poganja ga motor V10, moč pa se prenaša na zadnji kolesni par. Opremljen je le z osnovnimi varnostnimi sistemi, kot sta ABS in nadzor oprijema, kar pomeni, da ob mokrem cestišču zahteva zelo izkušenega voznika in natančno upravljanje. Tokrat se je pokazalo, da ta kombinacija vozniku ni šla v prid.

Do nesreče je prišlo, ko je voznik iz Singapurja izgubil nadzor nad 612-konjsko Carrero GT in z avtomobilom zletel s ceste. Vozilo se je ustavilo med drevesi pod klancem. Uradnega poročila o vzroku še ni, a slabe vremenske razmere naj bi bile ključni dejavnik.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Po prvih ocenah je avtomobil utrpel obsežno škodo. Zadnji del vozila je zadel drevesa – odbijač je bil povsem uničen, odtrgana je bila stranska plošča, poškodovan je tudi aktivni zadnji spojler. Po objavljenih fotografijah prostovoljnega gasilskega društva Strobl je očitno, da bo popravilo izjemno zahtevno in drago.

Reševanje vozila je trajalo tri ure in pol. Vozilo je bilo tako slabo dostopno, da so morali posredovalci posekati več dreves in odstraniti korenine. Za izvleko je bilo angažirano specializirano podjetje.

Uničen avtomobil ni bil običajen Porsche. Gre za enega izmed zgolj 89 primerkov, ki so bili izdelani v barvi "Fayencegelb" (fajans rumena), imenovani po francoski vasi. Skupno je bilo med letoma 2003 in 2007 proizvedenih le 1270 vozil modela Carrera GT, zato ta posebna barvna različica velja za pravo redkost.

Medtem ko se običajni modeli danes prodajajo za okoli 1,5 milijona evrov, vrednost rumenega primerka presega 1,7 milijona in lahko doseže tudi 2 milijona evrov. Zaradi tega nesreča kljub obsežni škodi ni avtomatično finančna izguba – številni tovrstni avtomobili se po obnovi vrnejo na ceste ali v zbirke.

Vozilo je registrirano v nemškem Heilbronnu, neuradno pa naj bi bil del turistične ture eksotičnih Porschejev, v kateri so sodelovali tudi modeli 918 Spyder in GT2 RS, opaženi v regiji v istem času. Te informacije še niso bile uradno potrjene.

Lastniku pa po vsem zapisanem ostane predvsem upanje, da bo naslednjič – zlasti na mokri cesti – precej bolj previden.