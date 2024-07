Pri Splitu izbruhnil večji požar, poškodovan gasilec

Ponoči ob 2.30 je na območju industrijske cone Kaštel Sućurcu izbruhnil večji požar. Pri gašenju sodeluje 106 gasilcev s 36 vozili, sodeluje pa tudi protipožarni vlak, poroča Dalmacija danas. Gasilci se z ognjenimi zublji še vedno borijo, zaprt je tudi del ceste Franja Tudmana, poroča Net.hr. Pristojni voznike pozivajo, da so pozorni na okolico in da spremljajo napotke policistov na terenu. Kot so sporočili s hrvaške gasilske zveze, je bil med gašenjem poškodovan tudi gasilec, ki je že v zdravstveni oskrbi.