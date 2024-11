Pri Splitu močan veter odlomil vetrnico, ne prizanaša niti Črni gori

Močan veter je nad Konjskim poškodoval vetrno elektrarno Pometeno brdo. Kot je razvidno iz fotografij, je spodnji del vetrnice oziroma stebra ostal nedotaknjen, medtem ko je zgornji del zgrmel na tla. Območje pod vetrnico je policija že ogradila in zaprla.

Na Hrvaškem iz primorsko-goranske županije in iz Like poročajo o podrtih drevesih zaradi močnega vetra in velikih nanosov snega. V večjem delu liško-senjske županije in v Međimurju je prekinjena tudi oskrba z električno energijo, je obvestila hrvaška civilna zaščita na družbenem omrežju X.

Za celotno hrvaško obalo danes sicer velja oranžno vremensko opozorilo zaradi močnega vetra in možnih obilnih lokalnih padavin, ki bi lahko povzročile tudi hudourniške poplave. Za preostale dele države velja rumeno vremensko opozorilo zaradi močnega vetra.

Na Hrvaškem bo po napovedih hrvaškega meteorološkega zavoda (DHMZ) prevladovalo oblačno vreme z dežjem, popoldne pa je možen sneg tudi v nekaterih drugih delih poleg gorskih predelov in severozahoda države. Na Jadranu so mogoče nevihte.

Zaradi slabih vremenskih razmer je danes prekinjenih več trajektnih in katamaranskih povezav na obali.

V Gorskem kotarju in Liki zaradi velikih količin snega po navedbah Haka trenutno ni prevozne ceste proti Dalmaciji, Reki in Istri za tovorna vozila s priključki in vsa druga vozila brez zimske opreme.

Na več cestah v notranjosti države, med njimi tudi na delu avtoceste med Zagrebom in Reko, zaradi snežnih razmer velja prepoved vožnje za vsa vozila brez obvezne zimske opreme in tovorna vozila.

Zaradi nizkih temperatur Hak opozarja pred poledico na cestah, še posebej na mostovih in v podvozih.

Prijave o podrtih drevesih so dežurne službe prejele tudi na Reki, kjer piha močan veter. Tam je z ene od stavb padla tudi ograja, na cesto pa se je zrušil drog telefonske napeljave.

Podobno je v Čakovcu, od koder civilna zaščita poroča tako o prekinjeni oskrbi z električno energijo kot težavah v cestnem prometu, pod težo snega pa so na nekatere ceste padla drevesa.

Težave na Balkanu

Padavine in močan veter povzročajo težave tudi v Črni gori, del Bosne in Hercegovine pa so zajele snežne padavine.

Močan veter je povzročil škodo v več črnogorskih mestihIz Srbije o težavah z vremenom ne poročajo. Na Cetinju je podrl montažno hišico, na severu države pa je veter odnesel del strehe ene izmed šol, z Žabljaka poroča črnogorska javna radiotelevizija RTCG.

Poveljnik cetinjske službe za zaščito in reševanje je povedal, da so zaradi neurja dopoldne morali posredovati na več lokacijah. Razmere je opisal kot precej alarmantne in kritične ter dodal, da pričakujejo še večje težave, če se vreme ne bo umirilo.

V BiH so močnejše snežne padavine zajele Tuzlo in povzročile težave v cestnem prometu, poroča sarajevski portal Klix. Hidrometeorološki zavod Federacije BiH je za to območje za danes izdal oranžno vremensko opozorilo zaradi močnega vetra.

Iz Srbije o težavah z vremenom medtem ne poročajo.