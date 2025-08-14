Pri Splitu našli poginulega delfina, primer preiskuje policija

V bližini Splita so našli poginulega delfina, nekaj dni pred tem pa so tudi pri Pelješcu posneli vznemirjajoč prizor povsem razmesarjenega delfinjega kadavra. Ni sicer jasno, ali gre za isto žival, so pa pristojne službe na kraju najdbe trupla v Splitu opravile preiskavo, ki je pokazala znake načrtne povzročitve smrti ali mučenja živali. "Primer preiskuje policija, saj so ob ogledu kraja dogodka ugotovili elemente kaznivega dejanja," so sporočili iz splitsko-dalmatinske policijske uprave.

V morju v bližini svetilnika pri Splitskih vratih (med otokoma Brač in Šolta) so včeraj našli poginulega delfina. Preiskava je potrdila, da obstajajo elementi kaznivega dejanja načrtne usmrtitve ali mučenja, kar je za posledico imelo pogin živali, je sporočila splitska policija. Kriminalistična preiskava je v teku, poroča hrvaški spletni portal net.hr. Kot je navedeno v policijskem poročilu, so pristojne službe na kraju najdbe opravile ogled, Zavod za veterinarsko patologijo Veterinarske fakultete v Zagrebu pa bo opravil obdukcijo za ugotovitev natančnega vzroka pogina.

Poginulega delfina so po navedbah policije našli včeraj popoldne.

Minuli petek je Lignjolov Enging Club Neum na svoji Facebook strani prav tako objavil fotografije poginulega delfina. Posneli so jih med Pelješkim mostom in Klekom. "Pogosto prinašamo lepe zgodbe, žal pa včasih naletimo na primere, kot je ta," so zapisali. Po njihovi oceni je možno, da je za smrt živali kriv človek. "Lahko bi šlo za kakšnega neodgovornega ribiča, ki ga delfini motijo, ker tudi sami lovijo ribe," se je ob tem glasil eden od komentarjev.

Hrvaški novinarji sicer niso mogli dobiti potrditve, ali gre za isti primer, ali sta to dva ločena. So pa v neumskem klubu v sodelovanju z ribiči pregledali kadaver in ugotovili poškodbe, ki jih je povzročil oster predmet oziroma propeler motorja. "Kar potrjuje naš sum, da gre za človeški dejavnik," so nato zapisali v torek. "Vidimo, da so se pojavile tudi nekatere napačne obtožbe, da je bil delfin ubit v našem zalivu (z eksplozivom), zato želimo v imenu naših ribičev in someščanov zanikati napačne / zlonamerne obtožbe in še enkrat ponoviti, da je na žalost sem zašel iz teritorialnih voda," so še sporočili.