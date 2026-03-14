Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Pri Splitu ujeli ribo s smrtonosnim strupom

Split, 14. 03. 2026 15.42 pred 56 minutami 1 min branja 7

Avtor:
N.L.
Srebrnoproga napihovalka

V bližini Splita so ujeli strupeno in invazivno srebrnoprogo napihljivko. Riba ima v spolnih žlezah, jetrih in koži živčni strup tetrodotoksin, ki lahko ob zaužitju povzroči hude poškodbe notranjih organov in smrt.

"Če ribo ujamete, z njo ravnajte previdno oziroma se izogibajte neposrednemu stiku," so zapisali v Inštitutu za oceanografijo in ribištvo v Splitu, potem ko so v petek ujeli to strupeno ribo, ki ima tudi zelo močno čeljust z ostrimi zobmi. Ribo napihljivko so pred nekaj dnevi ujeli tudi v južnem Jadranu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Srebrnoprogasta napihljivka (Lagocephalus sceleratus) je ena najbolj invazivnih rib, ki se trenutno širijo po Sredozemlju. Izvira iz indo-pacifiških vod, v Jadran pa je prišla prek Sueškega prekopa.

"Prvotno te ribe živijo v tropskih delih Indijskega in Tihega oceana. Zaradi plenjenja in pomanjkanja naravnih sovražnikov ta riba negativno vpliva na biotsko raznovrstnost in predstavlja grožnjo ribištvu, saj poškoduje ribiške mreže, trga vabe in trnke," so pred dvema letoma zapisali v puljskem akvariju, potem ko je slovenski ribič pri otoku Ceja, nedaleč od Medulina, srebrnoprogo napihljivko ujel na globini 19 metrov.

srebrnoproga napihljivka strupena riba Jadran Split invazivna vrsta

Umrl eden največjih evropskih mislecev

Kje neki je: voditelj, ustvarjen z umetno inteligenco?

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Žmavc
14. 03. 2026 16.33
Samo še v lokalni bazen bom hodil.
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
14. 03. 2026 16.18
Novica za neumne slovence!
Odgovori
-3
2 5
Prelepa Soča
14. 03. 2026 16.24
Delavec, neumni smo ja, ket vas gledamo.
Odgovori
+2
2 0
Sixten Malmerfelt
14. 03. 2026 16.16
Pošljite jo Trumplju za kosilo!
Odgovori
-2
3 5
kinimod
14. 03. 2026 16.16
Dubaj odpade, na Hrvaškem strupene ribe ... kam pa sedaj ?
Odgovori
-4
0 4
Delavec_Slo
14. 03. 2026 16.18
V italijo pol ceneje kot hrvatija!
Odgovori
+0
2 2
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564