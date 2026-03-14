Pri Splitu ujeli ribo s smrtonosnim strupom

"Če ribo ujamete, z njo ravnajte previdno oziroma se izogibajte neposrednemu stiku," so zapisali v Inštitutu za oceanografijo in ribištvo v Splitu, potem ko so v petek ujeli to strupeno ribo, ki ima tudi zelo močno čeljust z ostrimi zobmi. Ribo napihljivko so pred nekaj dnevi ujeli tudi v južnem Jadranu.

Srebrnoprogasta napihljivka (Lagocephalus sceleratus) je ena najbolj invazivnih rib, ki se trenutno širijo po Sredozemlju. Izvira iz indo-pacifiških vod, v Jadran pa je prišla prek Sueškega prekopa.

"Prvotno te ribe živijo v tropskih delih Indijskega in Tihega oceana. Zaradi plenjenja in pomanjkanja naravnih sovražnikov ta riba negativno vpliva na biotsko raznovrstnost in predstavlja grožnjo ribištvu, saj poškoduje ribiške mreže, trga vabe in trnke," so pred dvema letoma zapisali v puljskem akvariju, potem ko je slovenski ribič pri otoku Ceja, nedaleč od Medulina, srebrnoprogo napihljivko ujel na globini 19 metrov.