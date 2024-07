Pri Splitu v gradnjo 100 milijonov evrov vrednega mostu

Most bo imel štiri prometne pasove, po dosedanjih ocenah pa bo stal okoli 100 milijonov evrov, je na predstavitvi projekta v Splitu po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina dejal vodja projekta iz Hrvatskih cest Krunoslav Perić .

Pod njim bodo lahko plule tudi ladje in križarke s širino do 60 metrov, višino 52,5 metra in dolžino 250 metrov.

Priprave na gradnjo bodo trajale štiri do pet let. Najprej bodo razpisali natečaj za oblikovanje mostu, po pridobitvi odločbe o sprejemljivosti posega v okolje pa bodo izdelali glavno projektno dokumentacijo, je še pojasnil Perić.

Gradnja mostu bo po navedbah Hrvatskih cest najobsežnejši del enega največjih strateških projektov na Hrvaškem v naslednjih letih, ki bo omogočil nov vhod v Split z zahodne strani in s tem zmanjšal prometne zastoje.