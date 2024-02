Pri Splitu zažgali 'Putina' in 'Vučića', Hrvaška zato prejela protestno noto

V torek je potekala 211. mednarodna krnjevalska povorka v kraju Kaštel Stari. Na tej tradicionalni povorki prikažejo dogodke in ljudi, ki so zaznamovali njihova življenja v preteklem letu, predvsem pa je to priložnost, da opozorijo na tiste, ki so odgovorni za vse slabo, kar se je dogajalo. Na koncu povorke tradicionalno "obsodijo" t. i. krnjo, krivca za vse slabo – letos sta bila to lutki srbskega predsednika Aleksandra Vučića in ruskega predsednika Vladimirja Putina. Upodobili so ju kot Don Kihota in Sanča Panso.

Vučić je bil oblečen v viteški oklep, ki v roki drži kokoško in jaha staro kljuse. Putin pa je jahal osla, oblečen v kmečka oblačila, z opankami na nogah in eno na ščitu, z desno roko pa je držal vajeti Vučićevega konja. Ob koncu povorke so kot vrhunec dogajanja obe lutki zažgali.