Pri Sukošanu podvodni arheologi našli leseno rimsko ladjo iz 1. stoletja

Zadrski podvodni arheologi so se dokopali do neverjetnega odkritja. V morju pri Sukošanu so našli staro rimsko leseno ladjo iz 1. stoletja. Galeja je v izjemno dobrem stanju, kdo je z njo plul in kaj prevažal, pa bodo našim južnim sosedom pomagali ugotoviti francoski strokovnjaki. Še pred rimsko ladjo so na morskem dnu odkrili kovance, zato med domačini že dalj časa kroži legenda, da galeja skriva pravi zaklad. Pa ga res?