'Pri takšni stopnji poškodb ni možnosti za preživetje'

OGLAS

Zrušenje nadstreška pri železniški postaji v Novem Sadu FOTO: AP icon-expand

Na kraju tragedije poteka preiskava in strokovni nadzor, napovedano pa je tudi zaslišanje pristojnih. Inženir geologije Zoran Đajić, ki je do marca 2023 delal na rekonstrukciji stavbe železniške postaje, pravi, da so dela na nadstrešku potekala – in da je pristojne opozoril na nepravilnosti.

Odvetnik Božo Prelević je za medijsko hišo N1 izjavil, da Srbija v zadnjih letih doživlja številne tragične dogodke, ki vključujejo nesrečo pri Doljevcu, tragedijo na osnovni šoli Vladislava Ribnikarja in zdaj tudi nesrečo v Novem Sadu. Po njegovih besedah bi morala po takšnem valu tragedij, v Srbiji zastava vseskozi vseti le na pol droga. Prelević je izrazil dvome o neodvisnosti preiskave ter nakazal, da obstaja možnost, da bo preiskava namenjena izogibanju odgovornosti. "Od oblasti pričakujem, da bodo naredili vse, da bi izključili možnost neodvisne preiskave," je poudaril Prelević.

Vse bolj jasno medtem postaja, da je šlo marsikaj narobe pri prenovi objekta. Predsednica Hrvaške zbornice inženirjev gradbeništva Nina Dražin Lovrec je poudarila, da je potrebno pri takšnih objektih vseskozi preverjati nosilnost. "Gre za katastrofalno tragedijo, ki je vzela 14 življenj, kakršne na teh območjih ni bilo," je ocenila. "Po informacijah, dostopnih v medijih, je celotna konstrukcija postaje armiranobetonska. Na enem mestu je slonela na vertikalnih stebrih v višini same fasade, ki je bila predmet rekonstrukcije. Na drugem mestu je bila obešena na armiranobetonsko konstrukcijo, kar je razvidno iz obravnavanih fotografij, nimamo pa podatkov, da bi lahko z gotovostjo trdili, kaj je bil vzrok za zrušitev tega nadstreška," je povedala in dodala, da gre za stavbo, ki je bila zgrajena leta 1964 s pričakovano "življenjsko dobo 50 let, kar bi lahko pomenilo, da je bila stavba dotrajana". "Ti objekti so v življenjski dobi potrebni občasnih in stalnih pregledov ter preverjanja nosilnosti konstrukcijskih elementov. Nekateri konstrukcijski elementi so popustili," je bila jasna. Meni, da bodo imeli vpleteni v preiskavo, zahtevno delo. "Najprej bodo vizualno pregledali in dokumentirali vsa mesta poškodb, nato bodo opravili laboratorijske raziskave elementov, ki so na terenu." Ob tem je poudarila, da je "rekonstrukcija ena najzahtevnejših nalog za inženirsko stroko. Treba je narediti popoln nov proračun v skladu z najnovejšimi standardi prenove".

Na nesrečo se je množično odzvala tudi javnost. Pred železniško postajo v Novem Sadu se je sinoči zbralo več kot tisoč ljudi, ki so s svečami in cvetjem počastili spomin na umrle. Med protesti so se pojavila tudi pozivanja k odgovornosti vlade ter zahteve po pregledni in neodvisni preiskavi dogodka. Srbsko višje javno tožilstvo v Novem Sadu je medtem že zaslišalo več kot 20 posameznikov, vključno z odgovornimi osebami na ministrstvu. Milan Đurić, župan Novega Sada, je poudaril pomen zaupanja v državni sistem in institucije. Po njegovih besedah bodo strokovnjaki podali končno oceno, kaj je privedlo do nesreče. Đurić je pozval prebivalce, naj verjamejo v poštenost in strokovnost pristojnih institucij, hkrati pa opozoril, da je treba pred zaključkom preiskave počakati na ugotovitve strokovnjakov.