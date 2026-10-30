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Pri testiranju 78 dijakov na tuberkulozo uporabil isto injekcijo

Peking, 30. 10. 2026 16.57 pred 16 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA Ne.M.
Cepljenje

Starši učencev srednje šole na severovzhodu Kitajske so zahtevali odgovore, potem ko je zdravstveni delavec pri testiranju 78 dijakov na okužbo s tuberkulozo uporabil isto injekcijo. S tem jih je izpostavil tveganju za prenos okužb prek krvi, kot sta HIV in hepatitis, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Cepljenje
Cepljenje
FOTO: Shutterstock

Incident se je zgodil v torek v srednji šoli v okrožju Kangping v provinci Liaoning med rutinskim testiranjem na tuberkulozo. Med testiranjem je zdravstveni delavec v podlaket otrok vbrizgal majhno količino prečiščenega proteinskega derivata. Nato se počaka na znake okužbe na koži.

Lokalne oblasti so v četrtek sporočile, da je zdravstveni delavec kršil pravila, saj bi moral vsakemu učencu tekočino injicirati z novo iglo.

O incidentu sta poročala kitajska poslovna revija Caixin in hongkonški spletni novičarski portal HK01. Ta je objavil videoposnetek, v katerem je videti jezne starše pred šolo, ki zahtevajo odgovore.

Lokalne oblasti so sporočile, da so vse prizadete dijake zdravstveno pregledali in da prvi izidi niso pokazali nobenih odstopanj. Ustanovili so tudi posebno komisijo, ki bo ugotovila, kako je prišlo do te kršitve varnostnih pravil. Odgovorne čakajo disciplinski ukrepi. Pouk na šoli so medtem nadaljevali brez prekinitve.

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KOMENTARJI1

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Dr Dre
30. 10. 2026 17.18
Kritizirajo Kitajsko, med tem so sami svoje EU državljane v nepreverje a bio cepiva... Smešno... Tisoči so umrli, da o posledicah ne začenjamo...
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