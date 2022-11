Protesti izbruhnili, ker so namesto 403 za plačilo prejeli štiri evre

Za sredin izbruh nasilja med zaposlenimi in varnostnim osebjem v okolici največje tovarne pametnih telefonov iphone na Kitajskem je bila kriva napaka pri izplačilu plač, so pojasnili v tajvanskemu podjetje Foxconn, ki je lastnik industrijskega obrata. Po pojasnilih delavcev so ti za plačilo prejeli stokrat nižje zneske od dogovorjenih.

"Naša ekipa je zadevo preučila in ugotovila, da je med postopkom izplačila prišlo do tehnične napake," so sporočili iz Foxconna. "Opravičujemo se za napako pri vnosu v računalniški sistem in zagotavljamo, da bo dejansko izplačilo enako dogovorjenemu," so dodali. Po njihovih zagotovilih trenutno še naprej aktivno komunicirajo z zaposlenimi, ki so jih napačne informacije prizadele, plače in bonusi vseh zaposlenih pa bodo "izplačani v skladu s politiko podjetja". Podrobnejšo sliko pa je medtem razkril eden izmed zaposlenih v podjetju. Kot je pojasnil, je do nasilnih protestov prišlo, potem ko so zaposleni, ki so s podjetjem podpisali pogodbo, da bodo za vsaj 30 dni dela prejeli plačilo v višini 420 dolarjev oziroma 403 evre na račune prejeli znesek v višini 4,2 dolarja oziroma 4 evre. Foxconn, znan tudi po uradnem imenu Hon Hai Precision Industry, je največji pogodbeni proizvajalec elektronike na svetu, ki sestavlja pripomočke za številne mednarodne blagovne znamke. Tajvansko podjetje je med drugim eden glavnih dobaviteljev ameriškega tehnološkega velikana Apple.

Na videoposnetkih, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih Weibo in Twitter, je videti na stotine delavcev, ki so včeraj korakali po cesti, z nekaterimi pa so se spopadli policisti in ljudje v zaščitnih oblekah. Na drugem videoposnetku so bile vidne razbite kabine za testiranje na covid-19 in prevrnjeno vozilo. Videoposnetek, ki je bil posnet v nočnem času, prikazuje moškega z okrvavljenim obrazom, na posnetku pa je slišati: "Udarjajo ljudi, udarjajo ljudi. Ali imajo vest?" Francoska tiskovna agencija AFP je videoposnetek delno preverila s pomočjo geolokacije, ki je pokazala prepoznavne značilnosti, vključno s stavbo in barikadami v bližini bivalnih prostorov osebja v tovarniškem kompleksu, so pojasnili na agenciji.

Eden izmed videoposnetkov prikazuje več gasilskih vozil, obkroženih s policisti v zaščitnih oblekah, parkiranih v bližini stanovanjskih blokov. Ob tem je bilo mogoče slišati glas iz zvočnika, ki je delavce pozival, naj se vrnejo v svoje bivalne prostore in naj se ne povezujejo z "majhno skkupino nezakonitih elementov". Ključnik na družbenem omrežju Weibo Foxconn riots oz. Foxconnski izgredi je bil v sredo cenzuriran, vendar so nekatere objave, ki se nanašajo na obsežne proteste v tovarni, ostale dosegljive. Izgredi zaradi plače ali zaradi karantene? V podjetju Foxconn so potrdili, da je v tovarni izbruhnilo nasilje. Eden od delavcev je v sredo v izjavi povedal, da so jih zaprli v karanteno, niso pa jim zagotovili hrane, poroča BBC. "Če se ne bodo odzvali na naše potrebe, se bomo še naprej borili," je poudaril. Podjetje je kasneje v izjavi navedlo, da so se delavci pritoževali tudi zaradi plač in pogojev v tovarni, zanikalo pa je, da bi v tovarni nove zaposlene nastanilo skupaj z osebjem, ki je bilo okuženo s koronavirusom. Foxconn je namreč nedavno v svojem obratu v kitajskem mestu Zhengzhou zabeležil porast primerov covida-19, zaradi česar je podjetje zaprlo obsežen kompleks, da bi obvladalo širjenje koronavirusa. Tovarna velja za mesto znotraj mesta, v katerem dela okoli 200.000 ljudi. Poleg iphonov proizvajajo tudi drugo tehnološko opremo. Beg iz tovarne Pred tem so v začetku meseca po spletu zaokrožili posnetki paničnih delavcev, ki v luči obtožb o slabih delovnih razmerah množično bežijo z območja tovarne. Več zaposlenih je kasneje za AFP opisalo prizore kaosa in neurejenosti v kompleksu, trdili so, da na območju ni primernih zdravstvenih kapacitet. Podjetje je zaposlenim, ki so ostali, ponudilo visoke nagrade in druge spodbude, medtem ko je lokalna oblast, da bi preprečila propad tovarne, pripeljala nove delavce. Ameriško podjetje Apple je moralo v začetku meseca zaradi strogih protikoronskih pravil na Kitajskem omejiti proizvodnjo najnovejših modelov pametnih telefonov, kar bo vplivalo na dobavo. Pred prihajajočo božično nakupovalno sezono so iz podjetja sporočili, da bodo morali potrošniki na iphonove modele 14 pro in 14 pro max počakati nekoliko dlje.

Kot zadnje večje gospodarstvo Kitajska vztraja pri ničelni toleranci do covida Kitajska kot zadnje večje svetovno gospodarstvo vztraja pri ničelni toleranci do covida. Da bi omejila širjenje virusa, še vedno izvaja množična testiranja in odreja dolgotrajne karantene. To povzroča utrujenost in nezadovoljstvo med večjimi skupinami prebivalstva, od katerih so bili nekateri več tednov zaprti v tovarnah in na univerzah ali pa niso mogli prosto potovati.

