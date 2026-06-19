Pri trčenju dveh vlakov severno od Londona več poškodovanih

"Odzivamo se na poročila o trčenju dveh vlakov na območju Bedforda," je na omrežju X sporočila policija. Mesto Bedford leži približno 90 kilometrov severno od Londona.

Fotografije na družbenih omrežjih prikazujejo dva vlaka družbe East Midlands Railway (EMR), poškodovana po trčenju, in potnike, ki stojijo ob progi. Glede na posnetke sta oba vlaka obstala na tirih.