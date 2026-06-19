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Pri trčenju dveh vlakov severno od Londona več poškodovanih

London, 19. 06. 2026 21.14 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Vlak - London

Severno od Londona sta po navedbah policije trčila dva vlaka, pri čemer naj bi bilo več ljudi poškodovanih. Na prizorišču poteka obsežno posredovanje reševalnih služb. Nesreča je povzročila tudi velike zamude v železniškem prometu na širšem območju, poročajo britanski mediji in tuje tiskovne agencije.

"Odzivamo se na poročila o trčenju dveh vlakov na območju Bedforda," je na omrežju X sporočila policija. Mesto Bedford leži približno 90 kilometrov severno od Londona.

Fotografije na družbenih omrežjih prikazujejo dva vlaka družbe East Midlands Railway (EMR), poškodovana po trčenju, in potnike, ki stojijo ob progi. Glede na posnetke sta oba vlaka obstala na tirih.

Železnica
Železnica
FOTO: Shutterstock

Tudi družba EMR je javila, da po incidentu med londonsko železniško postajo St Pancras in Leicestrom posredujejo nujne službe. Podrobnosti niso sporočili.

Reševalne službe zaenkrat niso potrdile poročanja več medijev, glede na katera naj bi bilo v nesreči več ranjenih.

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