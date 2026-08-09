Gašenje otežujejo vročina, veter in neeksplodirana ubojna sredstva

Največjo skrb ogenj povzroča na hribu Moschenizza, kjer so se plameni dopoldne širili po pobočju, ki je obrnjeno proti avtocesti A4, eni glavnih povezovalnih arterij Furlanije - Julijske krajine.
Popoldne je bil požar pod nadzorom, a se plameni zaradi hude vročine in vetra občasno razširijo, poroča IlPiccolo. Intervencija je zahtevna tudi, ker so na gozdnatem območju našli že več neeksplodiranih ubojnih sredstev, gasilske ekipe zato ne morejo gasiti neposredno iz gozda.
Da bi zagotovili večjo varnost, bodo premaknili tudi bazni tabor, ki so ga najprej postavili ob državni cesti.
Dopoldne so dobili tudi pomoč letala za gašenje Canadair, a eno je bilo na delu le 10 minut. Zaradi tehnične okvare se je moralo vrniti v bazo. Popoldne so bila v akciji tri letala.
"Gašenje žal otežuje veter, saj ogenj na nekaterih mestih še vedno gori v krošnjah dreves," so zjutraj sporočili iz Civilne zaščite Tržič.
"V podporo operacijam je bila aktivirana tudi Skupina občinskih prostovoljcev civilne zaščite, ki se ji zahvaljujem za običajno velikodušno in profesionalno pripravljenost. Državna cesta 14 ostaja zaprta, promet s Tržičem pa poteka prek obvoznice Sabliči," je sporočil devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec in ljudi pozval, naj se izogibajo vožnji skozi prizadeto območje, da ne ovirajo gašenja.
Če se bodo razmere ob močnem vetru poslabšale, pristojni ne izključujejo možnosti, da bodo zaprli odsek avtoceste in železniške proge med Trstom in Benetkami. Del državne ceste je zaprt že od včeraj. Že v soboto so požar gasili tudi trije helikopterji.
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