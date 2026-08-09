Gašenje otežujejo vročina, veter in neeksplodirana ubojna sredstva

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Največjo skrb ogenj povzroča na hribu Moschenizza, kjer so se plameni dopoldne širili po pobočju, ki je obrnjeno proti avtocesti A4, eni glavnih povezovalnih arterij Furlanije - Julijske krajine. Popoldne je bil požar pod nadzorom, a se plameni zaradi hude vročine in vetra občasno razširijo, poroča IlPiccolo. Intervencija je zahtevna tudi, ker so na gozdnatem območju našli že več neeksplodiranih ubojnih sredstev, gasilske ekipe zato ne morejo gasiti neposredno iz gozda.

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Da bi zagotovili večjo varnost, bodo premaknili tudi bazni tabor, ki so ga najprej postavili ob državni cesti. Dopoldne so dobili tudi pomoč letala za gašenje Canadair, a eno je bilo na delu le 10 minut. Zaradi tehnične okvare se je moralo vrniti v bazo. Popoldne so bila v akciji tri letala.

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