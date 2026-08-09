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Gašenje otežujejo vročina, veter in neeksplodirana ubojna sredstva

Tržič, 09. 08. 2026 10.18 pred 22 urami 2 min branja 50

Avtor:
N.L.
Požar pri Tržiču v Italiji

Pri Tržiču v Italiji že drugi dan gasijo požar, ki je v soboto izbruhnil med območjem papirnice in nekdanjim trgovinskim kompleksom. Ponoči so požar nekoliko omejili, a dopoldne je veter razmere občutno poslabšal, v popoldanskih urah pa so ga spravili pod nadzor. Gašenje še vedno otežujejo vročina, veter in neeksplodirana ubojna sredstva. Odsek državne ceste do Devina je zaprt.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Največjo skrb ogenj povzroča na hribu Moschenizza, kjer so se plameni dopoldne širili po pobočju, ki je obrnjeno proti avtocesti A4, eni glavnih povezovalnih arterij Furlanije - Julijske krajine.

Popoldne je bil požar pod nadzorom, a se plameni zaradi hude vročine in vetra občasno razširijo, poroča IlPiccolo. Intervencija je zahtevna tudi, ker so na gozdnatem območju našli že več neeksplodiranih ubojnih sredstev, gasilske ekipe zato ne morejo gasiti neposredno iz gozda.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Da bi zagotovili večjo varnost, bodo premaknili tudi bazni tabor, ki so ga najprej postavili ob državni cesti.

Dopoldne so dobili tudi pomoč letala za gašenje Canadair, a eno je bilo na delu le 10 minut. Zaradi tehnične okvare se je moralo vrniti v bazo. Popoldne so bila v akciji tri letala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Gašenje žal otežuje veter, saj ogenj na nekaterih mestih še vedno gori v krošnjah dreves," so zjutraj sporočili iz Civilne zaščite Tržič.

"V podporo operacijam je bila aktivirana tudi Skupina občinskih prostovoljcev civilne zaščite, ki se ji zahvaljujem za običajno velikodušno in profesionalno pripravljenost. Državna cesta 14 ostaja zaprta, promet s Tržičem pa poteka prek obvoznice Sabliči," je sporočil devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec in ljudi pozval, naj se izogibajo vožnji skozi prizadeto območje, da ne ovirajo gašenja.

Če se bodo razmere ob močnem vetru poslabšale, pristojni ne izključujejo možnosti, da bodo zaprli odsek avtoceste in železniške proge med Trstom in Benetkami. Del državne ceste je zaprt že od včeraj. Že v soboto so požar gasili tudi trije helikopterji.

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KOMENTARJI50

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bonaventura
10. 08. 2026 08.55
Golob bo pa pogozdil....kot Goriški Kras...
Odgovori
+1
2 1
Bonaventura
09. 08. 2026 18.01
A se bo Fajonka spet zastojn peljala na ogled požara s helikopterjem....gasilci pa bodo čakali vodo....
Odgovori
-2
7 9
Franček
09. 08. 2026 18.42
Za jajota je to malenkost
Odgovori
-3
4 7
Slovenska pomlad
09. 08. 2026 16.14
Ni drugega kot da damo več za Ukrajino.
Odgovori
+1
9 8
Medo888
09. 08. 2026 15.46
Naj se investira v nova vodna zajetja in pametne nakupe za letala ki nam lahko pomagajo
Odgovori
+7
9 2
Medo888
09. 08. 2026 15.42
Naj kupijo kak kanader in naredijo nova vodna zajetja . Eni pa kradejo drugim odpisujejo dolgove .... Razmišljajo pa o dirkališču
Odgovori
-1
8 9
dark Cat
09. 08. 2026 13.55
Zakaj traktorji ne pomagajo?
Odgovori
+3
8 5
SDS_je_poden
09. 08. 2026 14.40
Verjetno bi morala Italija zaprosit za to.
Odgovori
+11
14 3
Kimberley Echo
09. 08. 2026 21.19
Čeprav je vse to zgolj formalnost, mora ogrožena država zaprositi za pomoč in navesti kaj rabijo. Na svojo roko ne smejo preko meje na pomoč. Prav tako lahko slovenska letala in helikopterji črpajo vodo iz recimo Tržaškega zaliva, a morajo prej obvestiti Italijo. Odobritev je takojšnja, a pravila so taka kot so.
Odgovori
+5
5 0
neodvisen
09. 08. 2026 12.26
Če sem prav zasledil, vlada ali vsaj nekateri v njej, razmišljajo o dirkališču v SLO. To je milo rečeno bolano. Ukvarjajte se in rešujte težave, ki jih ima narod in jih je delno povzročila prejšnja vlada. JJ, da ne boš izgubil kompas.
Odgovori
+3
19 16
neodvisen
09. 08. 2026 13.12
Treba je biti kritičen tudi do tistih, ki jih načelno podpiraš.
Odgovori
+7
13 6
neodvisen
09. 08. 2026 14.46
Me pa res zanima zakaj minusi, očitno je neke stvari težko razumeti. Eni ne morejo iz svoje kože, pa ne bom ugibal kateri.
Odgovori
-1
6 7
cefre
09. 08. 2026 14.48
Najprej poudari sebe!
Odgovori
+1
4 3
neodvisen
09. 08. 2026 15.00
Tudi tebi lep dan, čeprav si levi.
Odgovori
+2
4 2
neodvisen
09. 08. 2026 15.08
Vidim, da si eden tistih, ki ne razumejo.
Odgovori
+0
3 3
neodvisen
09. 08. 2026 15.12
.........
Odgovori
-1
2 3
NeXadileC
09. 08. 2026 12.25
Če bi objavljali zemljevide z oznakami lokacij požarov, gotovo ne bi škodovalo.
Odgovori
+14
14 0
Pinokio
09. 08. 2026 13.12
Kaj pa to nuca, če imamo take ljudi pri nas: 6. avgusta, ko je zagorelo na poti na Komno, intervencijska vozila v Bohinjski Bistrici z vožnjo po sredini ceste namenoma oviral kolesar, pri tem pa je imel iztegnjen sredinec. Oviral naj bi jih vse do Becovega mosta in vozil tako, da ga niso mogli prehiteti.
Odgovori
+6
10 4
Kimberley Echo
09. 08. 2026 21.24
Takemu je treba tisti prst polomit in 2 meseca življenja ob kruhu in vodi. Če je kolo dragoceno ga prodat in denar nakazat gasilcem.
Odgovori
+3
3 0
Bonaventura
09. 08. 2026 12.23
Pogozdil pa bo Golob, kot naš Kras...
Odgovori
-1
10 11
Pinokio
09. 08. 2026 13.13
Ne, Janševi poslanci, da se jim ne bo treba sprehajati po strehi parlamenta.
Odgovori
+4
14 10
Dražen Marjanović
09. 08. 2026 12.16
Kaj je z nigerijcom ki je pozigal?
Odgovori
+18
19 1
dark Cat
09. 08. 2026 12.10
Tržič....ali Trbiž....to je sedaj vprasanje za N.L.?
Odgovori
-7
8 15
Masturbator
09. 08. 2026 12.16
TRZIC (Monfalcone). Lolek
Odgovori
+11
14 3
NeXadileC
09. 08. 2026 12.19
Tržič je Monfalcone, pri Devinu, Duino, Trbiž pa Tarvisio.
Odgovori
+12
14 2
Slovenska pomlad
09. 08. 2026 13.30
Izobrazi se.
Odgovori
+0
5 5
Minifa
09. 08. 2026 12.09
O kulturni obogatitvi NIGERIJCA PA NIČ..policisti so namreč 44-letnega državljana Nigerije z začasnim prebivališčem v Sloveniji zalotili neposredno na kraju dejanja. ( požiga )
Odgovori
+30
30 0
Hahahhaha
09. 08. 2026 12.09
Nekdo to namerno požiga. Kot v argentini in ameriki...kdo bi le to bil.
Odgovori
+6
7 1
tron3
09. 08. 2026 12.04
Kaj Vam ni povedu biser iz Uprava za zaščito in reševanje, ki je mentalno na nivoju Texsaškega rangerja z Ray Bankim, da se ga ne bi dobro videlo, še klabuk mu je manjku, da bodo požari, torej kako je vedel, da bodo požari, se raje vprašite!!!?????
Odgovori
-10
2 12
krutz
09. 08. 2026 13.00
le zakaj? vroče/presušeno 100ljudi/100čudi namerno/nenamerno, ti pa sanjaj o laserjih še naprej
Odgovori
+6
7 1
travc
09. 08. 2026 11.56
Bi lepo pustili ljudem iskati z detektorjem pa teh problemov zdaj ne bi imeli.
Odgovori
-1
2 3
kivzfccz
09. 08. 2026 11.50
Upajmo,da naši avjoni pomagajo glasiti ne čakajo kdaj udari ogenj na naši stran.
Odgovori
-2
6 8
Masturbator
09. 08. 2026 11.52
"Nasi avioni"?? Kateri?? A tiste igracke Aitracror? :))))) Oni imajo Canadaire!!!! Kot vse resne drzave. Lolek.
Odgovori
+1
11 10
poper00
09. 08. 2026 12.19
onanist te igračke so v tem kratkem času pogasile ogromno požarov .Če bi se malo na kaj razumel bi vedel ,da ni vse v velikosti ampak je še bolj važna manipulativnost lolek.
Odgovori
+4
12 8
Sandokkan
09. 08. 2026 12.20
8 požarov. Ogromno?
Odgovori
-6
5 11
Husavik
09. 08. 2026 12.28
19 samo v letu 2024.
Odgovori
+2
6 4
Masturbator
09. 08. 2026 12.40
To pa je ogromno! :)))))))))))))
Odgovori
-7
3 10
Husavik
09. 08. 2026 12.48
Tulio vedro v roke in pomagat. Povprašaj gasilce koliko pomeni pomoč Air-tractorjev. Vsevednik😀😀😀😀😀
Odgovori
+5
8 3
kivzfccz
09. 08. 2026 11.49
Upajmo,da so naši avto I
Odgovori
-3
1 4
123soba
09. 08. 2026 11.45
Zelena prihodnost...
Odgovori
-1
2 3
proofreader
09. 08. 2026 11.37
V Ljubljani smo tudi imeli požigalca.
Odgovori
+10
11 1
Morgoth
09. 08. 2026 10.44
Členek o tem, da je NIGERIJEC podtikal požal na Viču je pa čudežno izginil. Podatek o narodnisti ste seveda izpustili, so ga pa navedli pri Slovenskih novicah.
Odgovori
+36
40 4
EU Dig. Cenzura
09. 08. 2026 10.51
Seveda nič ne prikrivajo samo ne povedo. To delajo že desetletja izkrivaljanje resnice da je tako napisana kot želijo da se sliši. Še dobro da je bil covid da se je toliko ljudi zbudilo in se je javno začelo veliko govorit o prepovedanih stvareh.
Odgovori
+18
23 5
Hugh_Mungus
09. 08. 2026 11.05
Sami razsvetljeni ste ja 😅
Odgovori
-6
7 13
EU Dig. Cenzura
09. 08. 2026 11.33
Hugh - se dobro da nas imate ker drugace bi bili ze pod kontrolo elit. Sigitalni ID je v ameriki zakonsko prepovedan in v Angliji je tudi propadel. To imate od nas razsvetljencev, ker pa vas nic ne zanima sploh ne veste kaj se dogaja. Hugh nimas pojma!
Odgovori
+7
12 5
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