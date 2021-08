Po desetih letih ugotovil, da je pri Ugljanu v objektiv ujel izjemno redkega morskega psa

Sklač je vrsta morskega psa, ki je bila v starih časih na Jadranu pogosta, danes pa izjemno redka. Večino primerkov ujamejo ribiči, tokrat pa so potapljači uspeli fotografirati odraslo ribo, kar je znanstvenike navdušilo. Fotografije so nastale leta 2010, a je kampanja zaščite sklačev spomnila enega od potapljačev, da ga je le videl in naredil, verjetno edine, fotografije sklača v Jadranskem morju.

Sklač je nenevaren morski pes, ki se drži dna in lovi druge vrste, ki prav tako živijo na morskih tleh. Se tudi zakoplje v mulj in čaka na plen, ki bi nehote prišel mimo. Pred leti je bil pogost morski pes, ki pa ga je intenzivno ribarjenje zdesetkalo tudi v Atlantiku in Sredozemlju. Gre za morskega psa, ki nima veliko potomcev, odraslost pa doseže počasi, zato se njihove vrste zelo počasi obnavljajo, velja pa tudi za kritično ogroženo vrsto. Skupina potapljačev je imela neverjetno srečo, da je enega od njih leta 2010 uspela fotografirati v Rivanjskem kanalu na otoku Ugljan. Kot so zapisali, se tu pa tam pojavi kakšen primer v rokah ribičev, ki ga morajo vrniti v morje, sami pa so bili nad sklačem navdušeni, zato tudi slabše slike. FOTO: DPS Zagreb - Robert Hasija Edine slike sklača na Jadranski obali je naredil Robert Hasija, ki pa se vse do danes sploh ni zavedal, kako redke slike je naredil. Širše območje Zadra in Šibenika velja za praktično edino območje, kjer je sklača možno srečati – sicer majhna možnost, a vseeno višja kot po Sredozemlju. Edine stabilne populacije sicer obstajajo na Kanarskih otokih, kjer prihaja na tisoče turistov, da bi si ga ogledali. Točnega števila sklačev v Jadranu znanstveniki nimajo, a kot piše morski.hr, naj bi jih bilo po grobih ocenah le nekaj deset, zato je vsak dokaz o obstoju izjemno pomemben. Maja letos so ribiči pri Pulju ujeli enega sklača, ki so ga nato prevzeli v akvariju Pulj, ga pregledali in vrnili nazaj v morje. Tudi biologi, ki so puljskega sklača pregledali, so bili navdušeni, saj ga je večina videla le na posnetkih ali v akvarijih. Ujeti primerek pa je še zelo mlad, biologi pa upajo, da bo ostal v bližini Brijunov, saj bo imel v zaščitenem območju mir pred ribiči. FOTO: Puljski akvarij