Pri Zadru našli truplo 22-letnice, pridržali štiri osebe

Zadar in okolico je pretresla najdba trupla 22-letnice v hiši 44-letnika. V kakšni povezavi sta bila, policija ni razkrila, so pa policisti že od jutra na kraju dogodka iskali dokaze in preverjali okoliščine smrti. Kasneje so sporočili, da so v hiši, kjer so našli truplo, odkrili sledi uživanja drog, na telesu 22-letnice pa ni bilo znakov fizičnega nasilja. V zvezi z dogodkom so aretirali štiri osebe.

Truplo dekleta so sinoči našli v hiši v Murvici Donji pri Zadru. Policija je sporočila, da policisti kriminalistične policije Policijske uprave Zadar v koordinaciji z državnim pravobranilstvom zadarske županije preiskujejo vse okoliščine in iščejo dokaze povezane z nesrečnim dogodkom. icon-expand Policijske luči FOTO: Dreamstime Policija je namreč sinoči ob 00.55 uri prejela prijavo, da je v hiši 44-letnega državljana Hrvaške na območju Murvice Donje mrtva 22-letna ženska. Takoj po prijavi dogodka, so se na kraj odpravili reševalci, policisti in tudi zdravnik, ki je potrdil njeno smrt. Truplo so nato po odredbi državnega tožilstva prepeljali na Oddelek za patologijo Splošne bolnišnice v Šibeniku, kjer so danes opravili obdukcijo. Na telesu 22-letnice niso našli sledi fizičnega nasilja. Izsledki toksikološke analize in tudi ostalih analiz še niso znane. Po ogledu kraja nesreče, je policija sporočila, da so v hiši odkrili sledi in predmete, ki nakazujejo na uživanje drog. V zvezi s tem nesrečnim dogodkom so pridržali tri moške in eno žensko, kazenska preiskava je še v teku.