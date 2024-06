Pri Zadru v eksploziji avtomobila češke družine umrl otrok, trije ranjeni

Po prvih ugotovitvah je v sredo pozno zvečer eksplodirala za zdaj še neznana eksplozivna naprava, ki je bila v vozilu. Družina se je sicer pred tem ustavila na postajališču zaradi okvare na vozilu, poroča Net.hr.

Otrok je umrl na kraju nesreče, dve ženski, stari 49 in 34 let, in 39-letnega moškega pa so prepeljali v bolnišnico v Zadru. Medtem ko ženski ostajata na zdravljenju, so moškega že izpustili. Avtomobil naj bi medtem utrpel manjšo škodo.

Obdukcija je bila opravljena v navzočnosti namestnice županijskega državnega tožilstva v Zadru, ki je obdukcijo tudi odredila. Policisti dopoldne nadaljujejo z ogledom in kriminalistično preiskavo, regionalna cesta pa je še vedno zaprta za ves promet.

Novinarji portala Net.hr so govorili z Brankom in Marijo, ki živita manj kot pol kilometra od kraja eksplozije. "Slišali smo močan pok. Naš sosed Slobodan je poklical reševalce, videl je tudi otroka, ki pa ga ni bilo več mogoče rešiti," sta povedala.