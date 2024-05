Locirali strmoglavljeno letalo: umrla naj bi ena oseba, tri so poškodovane

Letalo je strmoglavilo na območju letališča Ježdovac, bolje znanega kot letališče Lučko. Na območje strmoglavljenja so prišle reševalne službe, gasilci, gorski reševalci in policija, ki so tudi s pomočjo dronov in helikopterja iskali strmoglavljeno letalo.

Po poročanju portala 24sata so letalo kasneje uspeli locirati.