Pri Zagrebu ujeli 20-letnika, ki je prevažal 10 migrantov, dva celo v prtljažniku

V soboto okoli 13. ure so zagrebški policisti pri cestninski postaji Zaprešić ustavili 20-letnega državljana Črne gore. Ta se je z vozilom najprej ustavil, nato pa hitro pospešil in zapustil avtocesto ter po državni cesti z vožnjo nadaljeval proti Sloveniji.

Policisti so ga lovili, ko je ugotovil, da jim ne bo mogel uiti, pa je voznik zapustil vozilo in skušal zbežati peš. Kmalu zatem so ga policisti dohiteli in prijeli.

Med kriminalistično preiskavo so v njegovem avtomobilu našli 10 tujih državljanov, dva sta bila skrita v prtljažniku. Policija ga sumi, da je za vnaprej dogovorjeno plačilo tuje državljane skušal na nezakonit način pretihotapiti v Slovenijo.

20-letnika so odpeljali pred preiskovalnega sodnika, policija pa je o dogodku obvestila tudi pristojno državno odvetništvo.