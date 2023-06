Približevanje ciklona: 'Ljudi ne bomo prosili, evakuacijo bomo zahtevali'

Oblasti so prebivalce južne province Sind pozvale, naj ostanejo v zaprtih prostorih, prepovedana sta ribolov in kopanje na plažah, bolnišnice in reševalne službe pa so v stanju visoke pripravljenosti. "Pričakujemo, da bo ciklon kopno dosegel 14. ali 15. junija. Pred tem se moramo pripraviti," je pojasnil vodja vlade v provinci Sind Murad Ali Šah.