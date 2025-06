'Približujemo se točki, ko bi režim, ki ima jedrsko orožje, to tudi uporabil'

Konflikt med bližnjevzhodnima regionalnima silama Iranom in Izraelom, ki mu trdno ob strani stojijo Združene države, se zaskrbljujoče stopnjuje. Naš cilj so spremembe znotraj Irana, je ob torkovem napadu dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Ali mu bodo ZDA pomagale pri napadih na Iran? Ameriški predsednik Donald Trump, ki je zaradi stopnjevanja napetosti predčasno zapustil srečanje voditeljev skupine G7, še ne želi povedati, je pa po seji sveta za nacionalno varnost Iran prek družbenih omrežij pozval k brezpogojni predaji.

OGLAS

V oddaji 24UR ZVEČER je obramboslovec in nekdanji evropski poslanec Klemen Grošelj ocenil, da razmere na Bližnjem vzhodu vidno eskalirajo ter da tudi iranska propagandna sporočila namigujejo na prisotnost jedrskega orožja. "Približujemo se trenutku, ko bomo prišli do točke deeskalacije ali do ekstremne eskalacije razmer," je ocenil ter poudaril in dodal: "Sploh s strani Irana se približujemo točki, ko bi režim, če ta gradi jedrski program in jedrsko bombo, jedrsko orožje verjetno tudi uporabil."

Nočni napadi na Izrael FOTO: AP icon-expand

Ali Iran tudi dejansko ima jedrsko orožje ali ne, je sicer težko špekulirati, je dejal. Iran sicer določene jedrske zmogljivosti zagotovo ima, čeprav poročila trdijo, da urana oz. plutonija nimajo obogatenega do ravni jedrskih eksplozivov. "A po drugi strani so tu tudi reaktorji in reaktorski procesi, pri katerih kot stranski proces prihaja do bogatenj urana," je izpostavil. Vprašanje pa je tudi, kdo vse se bo neposredno vpletel v spopad med obema državama. ZDA so tako v minulih dneh na evropska letališča premaknile več svojih vojaških letal, preusmerile so tudi plovbo svoje letalonosilke. Grošelj je ob tem poudaril, da je sicer v stanju bojne pripravljenosti celotna peta ameriška flota. "To pomeni, da se ameriška mornarica lahko pripravlja na možnost napada na Iran ali pa na iranski napad na svoja plovila," je jasen.

Ob tem je dodal, da so tudi v Iran že prispela kitajska transportna letala, kar prav tako daje signal: "Kitajska sporočila postajajo vse bolj zlovešča." Kitajska je sicer eden glavnih kupcev jedrskega plina in nafte v Iranu, zato ima tudi strateške interese, da iranski režim ne pade. Grošelj tako ocenjuje, da ne gre le za stopnjevanje pritiska z ene strani, temveč da se bo v konflikt, če bo ta trajal, začelo vpletati vse več drugih igralcev. "Iran je država v regiji, ki lahko zelo hitro implodira," je jasen. Ali Izraelci sploh imajo orožje, s katerim lahko iranske bunkerje, v katerih naj bi razvijali jedrsko rožje, uničili? Da so Iranci gradili globoko v skalo, v gorovje, je dejal Grošelj. Gre torej za objekte, ki so zasidrani globoko pod zemljo, ki jim večina konvencionalnih orožij ne more priti do živega.