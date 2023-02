Priča pretepa na Platku: 'Tega človeka so hoteli ubiti'

"Oni so hoteli ubiti tega človeka," je za Dnevnik.hr dejal moški, ki je bil v nedeljo vpleten v incident na reškem smučišču, ko so trije mladi MMA borci napadli več ljudi. Najprej so (dvakrat) nokavtirali 43-letnega gorskega reševalca, ki je utrpel pretres možganov in poškodbo vratnega dela hrbtenice. Nato so napadli še enega reševalca.

Sogovornik omenjenega spletnega portala, ki je želel ostati anonimen, je sicer tudi sam že dve leti v svetu borilnih športov. Ker je napadenima pritekel na pomoč, je postal tarča tudi sam. "Pretep je trajal kar 20 minut. V nekem trenutku sem se boril s tremi. Gorskega reševalca sem umaknil stran od tistega, ki ga je nokavtiral," je opisal.

Zanj se je nedeljski večer končal z zlomljeno roko in s ploho brc, napadli pa so tudi njegovo partnerko, žensko v poznih 40. letih. Dobila je štiri udarce v glavo, po drugem zdravniškem pregledu so pri njej odkrili notranjo krvavitev v pljučih. Sam meni, da so bili MMA borci, stari 21 in 22 let, pod vplivom alkohola in drog.