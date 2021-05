Priča: Med strelskim pohodom je izbiral, katere sodelavce bo ubil

Moški, oborožen z dvema polavtomatskima pištolama, je med jutranjo menjavo v dveh stavbah ustrelil sodelavce, nato pa pred policisti ustrelil še sebe, so sporočili organi. Osem od devetih ubitih je bilo uslužbencev VTA, preiskovalci pa še vedno skušajo ugotoviti motiv grozljivega dejanja, so sporočili uradniki.

Do strelca je policija prišla v šestih minutah po prejetem klicu

Strelca je policija identificirala kot Sama Cassidyja. O strelih so prvič poročali ob 6.34 po lokalnem času, v času ko sta se menjali nočna in jutranja izmena. Na prizorišče streljanja na stičišču avenije Younger in ulice San Pedro je prihitelo več deset policijskih vozil. Nekaj minut po tem, ko je bila policija obveščena o streljanju, so zaradi požara na dom osumljenca odhiteli gasilci. Kot je dejala Smithova, še ni jasno, kako je zagorelo. Na obeh mestih je bil aktiven tudi oddelek za bombe.

Policija je na kraj prispela dve minuti po prejetem klicu, saj je policijska postaja v neposredni bližini vzdrževalne železniške postaje. Do strelca, ki se je nahajal v tretjem nadstropju, so prišli v šestih minutah, je dejala Smithova. Storilec se je nato pred policisti ustrelil. Dodala je še, da verjame, da je hiter odziv policistov rešil številna življenja.

Kot je še pojasnila vodja policije, je imel storilec orožje, ki sicer v Kaliforniji ni zakonito, in dodala, da ni jasno, kako in kdaj ga je dobil. V sredo so psi, ki jih uporabljajo za iskanje bomb, opozorili tudi na službeno omarico storilca, kjer so preiskovalci našli sestavine za izdelavo eksploziva. Med hišno preiskavo storilčevega doma pa so poleg streliva našli "še veliko več", a Smithova ni pojasnila, kaj točno je skrival v hiši.

Storilčeva nekdanja ženaCecilia Nelms je za CNN dejala, da je Cassidy sovražil svoje delo. Poročena sta bila 10 let, a sta se leta 2005 ločila. Kot je dejala, je pogosto jezno govoril o svojih sodelavcih in šefih, svojo jezo pa je včasih usmeril tudi vanjo.