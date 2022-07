Priča strelskega napada: V majhni straniščni kabini se nas je skrivalo 11

Isabelle, ki se je v času napada nahajala v nakupovalnem središču, je danskim medijem povedala, da so kar naenkrat slišali strele. "Mislim, da jih je bilo deset. Stekli smo čez nakupovalni center in končali na stranišču, kjer se nas je na koncu v majhni straniščni kabini skrivalo 11."

Svoje vtise je z mediji delil tudi Maximilian von Renteln. Dejal je, da se je v času prvih strelov nahajal pri vhodu v stavbo. "Najprej sploh nisem pomislil, da bi lahko šlo za strele, saj se take stvari na Danskem preprosto ne dogajajo." Da je situacija resna je ugotovil šele po tem, ko so iz centra začele teči vidno pretresene skupine ljudi. "Vsi smo bili v šoku, nihče ni vedel, kaj se dogaja."

A man with a backpack, sitting at the back of the bus, was searched but officers found nothing and soon went on their way. Everyone was in shock, no one knew what was happening. There were kids on board," Maximillian says.