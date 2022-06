Pričanje 11-letnice: Učiteljici je rekel lahko noč in jo ustrelil v glavo

Teksas še vedno žaluje po tragičnem napadu na osnovni šoli v mestu Uvalde, v katerem je umrlo 21 oseb, večina je bila otrok. Ena od učenk, ki je napad preživela tako, da se je namazala s krvjo sošolke, je kongresu pripovedovala o trenutku, ko je 18-letni napadalec ustrelil njeno učiteljico. "Rekel ji je lahko noč in jo ustrelil v glavo," je povedala 11-letna Miah Cerillo.

"In potem je ustrelil še nekaj mojih sošolcev," je deklica nadaljevala pripoved. Napad, v katerem je umrlo 19 otrok in dve učiteljici, je v ZDA ponovno obudil že večkrat odprto razpravo glede zakonov o orožju. Pretekla prizadevanja za spremembe nacionalnih predpisov o nadzoru orožja so pogosto zastala.

icon-expand 11-letna Miah Cerillo med pričanjem pred kongresom. FOTO: AP

Komisija kongresa je tako prisluhnila precej čustvenemu vnaprej posnetemu pričevanju, v katerem se je Miah spomnila svoje izkušnje. Povedala je, da je učiteljica učencem, ko je zagledala napadalca, naročila, naj se skrijejo. Medtem ko so se otroci skrili za njeno mizo in se prekrili s šolskimi torbami, pa jo je 18-letnik ustrelil, poroča BBC. Po tem, ko je streljal še na otroke, je lažje ranil tudi 11-letnico, ki je nekaj ranic dobila po rami in glavi. Preden je prek učiteljičinega telefona poklicala policijo, se je pretvarjala, da je mrtva. "Mislila sem, da se bo vrnil v učilnico, zato sem vzela kri sošolke in se namazala z njo," je povedala in dodala, da je skušala biti čisto tiho. "Ne želim, da bi se kaj takšnega ponovilo," je dejala. Njen oče, Miguel Cerrillo pa je pojasnil, da je njegova hči od dogodka travmatizirana. "Ni več ista deklica, s katero sem se včasih igral," je povedal v solzah. "Šole niso več varne, nekaj je treba spremeniti," je poudaril.

icon-expand Miguel Cerrillo FOTO: AP

Zakonodajalci so na komisiji prisluhnili tudi staršem Lexi Rubio, ene od učenk, ki napada žal ni preživela. "Nekje tam zunaj mame poslušajo naša pričevanja in si ne more predstavljati te bolečine," je dejala Kimberly Mata-Rubio. "Toda naša realnost bo nekega dne postala njihova, če ne bomo takoj ukrepali," je dodala. Z odborom je govoril tudi dr. Roy Guerrero pediater iz Uvalda, ki je opisal poškodbe, zaradi katerih so otroci umrli. Povedal je, da sta bili dve trupli otrok tako močno prestreljeni in obglavljeni, da so ju lahko identificirali le s pomočjo motivov risanih junakov z njunih raztrganih oblačil. Dodal je, da so poslanci kot "zdravniki, ZDA pa pacient" in pojasnil, da trenutno ZDA ležijo na operacijski mizi, prestreljene s kroglami, kot so bili tudi otroci osnovne šole Robb in mnogih drugih šol. "Krvavimo, vas pa ni, da bi pomagali," je zatrdil. Pričanja so se pred komisijo zvrstila na isti dan, ko je pravosodno ministrstvo sporočilo, da bo natančneje raziskalo odziv policije na streljanje. V javnosti so so namreč zvrstile številne kritike, da se je policija odzvala prepočasi in da ni pravilno ukrepala. Nekateri starši so pričali, da so policisti stali pred šolo in čakali, namesto da bi vanjo udrli in ukrepali. Napadalca so ustrelili šele več kot uro po napadu.

Predstavniški dom ameriškega kongresa potrdil predlog reforme zakonodaje o orožju Predstavniški dom ameriškega kongresa je v sredo z 223 glasovi, med katerimi je bilo celo pet republikanskih, proti 204 potrdil predlog reforme zakonodaje o orožju, ki pa nima možnosti za potrditev v na pol razdeljenem senatu. Predlog zakonodaje z naslovom Zaščitimo naše otroke ima vrsto posamičnih zakonov, ki so namenjeni zmanjšanju nasilja s strelnim orožjem. Med drugim so predvidene prepoved prodaje polavtomatskih pušk mlajšim od 21 let, ostrejše kazni za nezakonito trgovanje z orožjem, podpora programom odkupa nabojnikov z veliko kapaciteto in davčne olajšave za naprave za varno hranjenje orožja. Predsednica predstavniškega doma kongresa demokratka Nancy Pelosi iz Kalifornije je dejala, da so na križarskem pohodu za otroke in na žalost v tem pohodu sedaj sodelujejo tudi otroci. Končni dogovor naj bi senatorji dosegli do konca tedna, še poroča BBC. Med predlogi, ki uživajo največjo javno podporo je t.i. "zakon z rdečo zastavo" (red flag), ki bi nakup orožje povsem onemogočil posameznikom z duševnimi boleznimi ali kriminalno zgodovino. Prav tako si prizadevajo večje preverjanje preteklosti kupcev orožja, to bi bilo obvezno tudi za zasebne prodajalce orožja.

icon-expand Nancy Pelosi FOTO: AP