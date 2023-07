Pričanje moškega, ki naj bi ga Spacey spolno napadel: 'On je agresiven plenilec'

Moški je dodal, da mu je Spacey dejal, da ga lahko predstavi najboljšim zvezdnikom, ki obstajajo. Ko ga je Spacey otipaval, je moški dejal, da bi igralcu jasno povedal, da je njegovo vedenje napačno, vendar se mu je zdelo, da se Spacey "zaradi tega še bolj vznemirja". Če je obiskal stanovanje ameriškega igralca v južnem Londonu, je bil Spacey "napol gol, če ne celo gol" in se ga je pred odhodom "poskušal dotakniti", je bilo slišati na sodišču.

Kljub temu, da je Spaceyju jasno povedal, da so njegovi predlogi nezaželeni, je igralec vztrajal, je slišala porota na kronskem sodišču Southwark v južnem Londonu.

63-letni Spacey se je izrekel za nedolžnega zaradi 12 spolnih kaznivih dejanj, vključno z nespodobnim napadom na štiri moške v letih od 2001 do 2013. Domnevna žrtev je nekdanjega umetniškega direktorja londonskega gledališča Old Vic Spaceyja opisala kot spolzkega, kačjega in težavnega človeka. Primerjala ga je tudi z njegovim likom serijskega morilca v filmu "Se7en".

Tožilstvo je dvakratnega oskarjevega nagrajenca Spaceyja opisalo kot spolnega nasilneža, ki je druge moške najraje napadal z grabljenjem mednožja. Njegova prva domnevna žrtev je v videoposnetku policijskega zaslišanja, ki so ga predvajali, poroti povedala, da ga je igralec večkrat zagrabil, čeprav mu je rekel, naj neha.

Policistom je povedal, da ga je Spacey nekoč boleče zagrabil v avtomobilu. Odrinil ga je in mu zabrusil, naj tega ne dela več, sicer ga ga bo udaril po glavi. Igralec naj bi mu odgovoril: "To me tako vzburja, ti si tak moški."

Priča je povedala, da se je zaradi Spaceyjevih nezaželenih spolnih namigovanj počutil neprijetno in bilo ga je sram. "Ne morem gledati tega človeka. Ob njem se počutim slabo," je povedal policiji. "Očitno je bil zelo zmeden glede svoje spolnosti," je dodal. Zavrnil je kakršno koli domnevo, da je Spaceyu to pozornost vračal.