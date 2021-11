Priče opisujejo: 'Cofki, čeveljci in vroča čokolada so ležali povsod'

Med žrtvami nedeljske tragedije v predmestju Waukesha v Milwaukeeju so 81-letni Wilhelm Hospel, 79-letna Virginia Sorenson, 71-letna LeAnna Owen, 52-letna Tamara Durand in 52-letna Jane Kulich. Ranjenih je 48 ljudi, med njimi številni otroci, poroča BBC. Na ducate jih ostaja v šestih različnih bolnišnicah. Ker so nekateri v kritičnem stanju, ni izključeno, da bo število smrtnih žrtev še naraslo.

Iz pediatrične bolnišnice so sporočili, da so sprejeli 18 otrok, starih od treh do 16 let. Zdravstveni delavci incident opisujejo kot eno najhujših masovnih nesreč z otroškimi žrtvami v zgodovini države. Zdravniki so povedali, da je nekaj otrok utrpelo hude poškodbe glave in zlomljene kosti. Deset jih potrebuje zdravljenje v enoti intenzivne nege.

Večina žrtev je članic skupine Plešoče babice, ki se redno udeležujejo tovrstnih parad. "Naša skupina je počela to, kar počne najraje – nastopala je pred množico in skrbela za nasmehe na obrazih ljudi vseh starosti," so zapisali na Facebooku. Nadškofija Milwaukeeja je sporočila, da je med poškodovanimi tudi katoliški duhovnik, nekaj faranov in njihovi šolski otroci.