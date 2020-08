Začelo se je sojenje trikratnemu morilcu, ta prisotne ironično povprašal o vstopnicah

Pred hrvaške sodnike je stopil 25-letni Filip Zavadlav, ki je v Splitu med strelskim pohodom ubil tri osebe. V spremstvu pravosodnih policistov, z lisicami na rokah in vklenjenimi nogami, so ga privedli na sodišče. Ves čas pod strogim varovanjem je ob vstopu v sodno dvorano ironično dejal prisotnim: "Ali so to vstopnice?", sodnici pa se ni hotel izreči o krivdi.

25-letni Filip Zavadlav, nekdanji mornar, ki je januarja letos v Splitu izvedel strelski pohod, pri tem pa ubil tri ljudi, je danes prišel na splitsko sodišče. Hrvaški mediji poročajo, da ves čas veljajo najstrožji varnostni ukrepi, Zavadlav pa se je sojenja udeležil vklenjen v prisilna sredstva za vklepanje – tako na rokah in nogah kot okrog pasu. Ob prihodu v stavbo sodišča je prisotne ironično povprašal o 'vstopnicah'. "So to vstopnice?" je navrgel po poročanju Slobodne Dalmacije. Na vprašanje sodnice Višnje Strinić, ali se čuti krivega trojnega umora, pa se obtoženi ni želel izreči. Svojega zagovora za zdaj tako ne bo predstavil, čeprav lahko to stori kadarkoli med sojenjem. Je pa pozneje dejal, da se na splošno ne čuti krivega ter da se o krivdi tako še ne bi izrekel oziroma je ne bi komentiral. Na začetku sojenja je pričala Marijana Knežević, mama ubitega Marina Bobana. Dejala je, da je za uboj sina izvedela iz medijev, saj je bila takrat v Beogradu. Drugih dveh ubitih pa osebno ni poznala. Ji je pa sin pripovedoval o Jurici Torlaku, ki ga je 25-letnik prav tako ustrelil. Pred sodiščem so obtoženega nato pričakali nekateri meščani, ki ga ves čas – tudi na družbenih omrežjih – opevajo kot junaka, saj je ubil ljudi s kriminalnim ozadjem; prav tako pa zbirajo denar za njegovega odvetnika Branka Šerića.