'Hrvaški policisti so mi vzeli čevlje in me nagnali nazaj v Bosno. Bos sem hodil 25 kilometrov'

O nezakonitem nasilnem vračanju ilegalnih migrantov iz Hrvaške v Bosno in Hercegovino so spregovorili migranti sami. V taboru v Veliki Kladuši so pripovedovali o tem, kako so se nad njimi izživljali hrvaški policisti. Medtem pa je skrb vzbujajoče tudi pričanje predstavnika danskega sveta za begunce, ki navaja večje število primerov nasilja na mejah.

Zgodba prispevka, ki ga je objavil Süddeutsche Zeitung, se začne v taboru migrantov pri Veliki Kladuši v Bosni in Hercegovini. Novinar navaja, da vsi upajo, da se jim bo nekako uspelo prebiti v eno od držav članic Evropske unije in se tam tudi ustaliti. Kot so jim povedali migranti sami, jih niti nasilje ne bo odvrnilo od tega. To je razkril posnetek, ki so ga objavili v oddaji Potraga na hrvaški televiziji RTL, na katerem več zamaskiranih moških s palicami tolče po migrantih. Dogodek je bil posnet na obali reke Korane, ki teče na meji med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Moški na posnetku nosijo uniforme, zelo podobne tistim, ki jih ima hrvaška intervencijska policija, in uporabljajo policijske palice. Eden od njih med udarjanjem migrantov tudi kriči: "Go to Bosnia (pojdi v Bosno, op. a.)!" "Ko so nas hrvaški policisti nasilno vrnili, so nam vzeli oblačila in obutev ter nas pretepli. Na poti nazaj v Bosno sem moral brez čevljev prehoditi 25 kilometrov," je za nemški medij povedal 18-letni Rustan. "Hrvaška policija je velik problem," je dejal nek drug moški. Skupaj z Rustanom sta želela priti čez mejo, toda oba so pretepli hrvaški policisti in ju nasilno vrnili v BiH. Optimističen je tudi afganistanski par, Farid in Adela, ki sta dejala, da upata, da bosta z dojenčkom sčasoma že nekako prišla v EU. "Nemogoče je živeti zraven ljudi, ki živijo v nečloveških razmerah, ne da bi se te njihove zgodbe dotaknile," pa je dejala tamkajšnja učiteljica Zehida Bihorac Odobašić, ki migrante obiskuje vsak dan in jim prinaša potrebščine, ki jih potrebujejo.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

V prispevku nadalje opozarjajo, da je po objavi pretresljivih posnetkov, kako zamaskirani moški v uniformah pretepajo migrante, hrvaški notranji minister Davor Božinović priznal, da je preiskava potrdila, da so bili hrvaški policisti nasilni do nezakonitih prebežnikov ob meji z Bosno in Hercegovino. Glavni direktor hrvaške policije, Nikola Milina, pa je dejal, da so zaradi hujših kršitev službenih dolžnosti suspendirali tri pripadnike posebnih enot policije. Proti trojici so sprožili še disciplinski postopek. Dogodek bo obravnavalo tudi državno tožilstvo.