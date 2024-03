'Na nas so naščuvali pse, nas slekli in pretepali'

Podobno zgodbo sta za BBC povedala še dva druga zdravnika, ki sta želela ostati anonimna zaradi strahu pred povračilnimi ukrepi. Dodala sta, da so ju poniževali, pretepali, polivali z mrzlo vodo in več ur silili klečati v neprijetnih položajih. To naj bi trajalo več dni, preden sta bila izpuščena.

IDF je v bolnišnico v mestu Han Junis na jugu Gaze vdrla 15. februarja, saj naj bi se po podatkih obveščevalnih služb tam skrivali pripadniki Hamasa. Poleg tega naj bi bilo tam več izraelskih talcev. Hamas je sicer nemudoma zanikal, da so tam njihovi borci. Posnetek, ki ga je pridobil BBC, kaže vrsto moških, ki so pred urgentno stavbo bolnišnice razgaljeni do spodnjega perila in klečijo z rokami za glavo. Pred nekaterimi ležijo njihova zdravniška oblačila.

BBC je poročila o pričevanjih palestinskih zdravnikov posredoval izraelski vojski (IDF), vendar ta ni ne potrdila ne zanikala posameznih trditev o slabem ravnanju. So pa zanikali, da naj bi bilo poškodovano zdravstveno osebje. "Kakršno koli zlorabljanje pripornikov je v nasprotju z ukazi IDF in zato strogo prepovedano," so sporočili.

Strokovnjak za humanitarno pravo je poudaril, da so posnetki in pričevanja "izjemno zaskrbljujoči". "Zelo jasno prehajajo v kategorijo krutega in nečloveškega ravnanja," je dodal za BBC. Da gre za nasprotje s temeljno idejo prava, ki zagotavlja, da so v oboroženih spopadih bolnišnice in zdravstveno osebje zaščiteni, je poudaril tudi dr. Lawrence Hill-Cawthorne , eden od direktorjev Centra za mednarodno pravo na Univerzi v Bristolu.

BBC se sicer že več tednov trudi raziskati zgodbo bolnišnice in o tamkajšnjem dogajanju, pogovarjali so se z več zdravniki, medicinskimi sestrami, farmacevti in ljudmi, ki so taborili na dvorišču bolnišnice. Družine petih zdravnikov, ki so delali v bolnišnici, so za BBC pojasnile, da so zdravniki zdaj pogrešani. Poleg tega je tudi Mednarodni odbor Rdečega križa potrdil, da so prejeli več deset telefonskih klicev ljudi, ki trdijo, da so družinski člani, ki so bili v bolnišnici Nasser tisti dan, pogrešani in da za njimi ni sledu.

Stanje naj bi se po vdoru v bolnišnico drastično poslabšalo tudi pacientom. Zdravniki, ki so tam še ostali, so poudarili, da so zdravili skoraj 200 bolnikov, od katerih jih je bilo veliko "priklenjenih na posteljo", vključno s šestimi na oddelku intenzivne nege. V dneh po izraelskem prevzemu bolnišnice naj bi umrlo 13 bolnikov. IDF je sicer poudarila, da so "bolnišnici zagotovili na stotine obrokov hrane in nadomestni generator, ki je omogočil nadaljnje delovanje in zdravljenje bolnikov". Sicer pa je to v nasprotju s poročilom Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki je 18. februarja sporočila, da bolnišnici primanjkuje hrane in osnovnih medicinskih pripomočkov ter da je prenehala delovati.

"Zasliševali so nas v porodnišnici"

Zdravniki in drugi zdravstveni delavci so dejali, da je porodnišnica, imenovana Mubarak, postala kraj, kjer naj bi IDF zasliševala in pretepala osebje. Enega za drugim naj bi pripeljali zdravnike, jih posedli za stol in zasliševali, ob tem pa ni šlo brez udarcev. IDF zavrača te trditve.

Trije priporniki, s katerimi se je BBC pogovarjal, so zatrdili, da so jih pretepali s palicami, cevmi in pestmi. "Bili smo goli, oblečeni le v spodnje perilo. Odpeljali so nas iz Gaze, med potjo pa so nas udarjali, preklinjali in poniževali," je dejal eden od zdravnikov.

Dr. Abu Sabha je povedal, da so jih kaznovali za domnevne prekrške. "Tri ure sem stal z rokami, dvignjenimi nad glavo. Potem me je vojak poklical, naj pridem k njemu in me udarjal po roki, dokler je ni zlomil." Pozneje naj bi ga odpeljali na stranišče, ga še enkrat pretepli in nanj naščuvali pse z nagobčniki.

Dan zatem naj bi mu izraelski zdravnik namestil mavec, na katerega so vojaki narisali Davidovo zvezdo. Ko je bil izpuščen, mu je zdravnik v Gazi namestil nov mavec. BBC je potrdil, da je Sabha po prijetju opravil rentgensko slikanje in se zdravil v terenski bolnišnici v Gazi.