Pričevanje iz rudnika groze: Brutalni spolni napad je trajal več ur

Kot je opisala, se je napad zgodil v trenutku, ko bi morali začeti s snemanjem zadnje scene. Takrat so na prizorišče pritekli napadalci in začeli streljati v zrak. Kot je opisala, so vsem ukazali, da se uležejo na tla in takrat je vstopilo še več oboroženih moških, ki so žrtvam pobrali torbice, telefone in kamere ter jih slekli. Med tem so se začeli dotikati njihovih intimnih predelih. Potem se je nasilje le še stopnjevalo. Brutalen napad je trajal več kot štiri ure, je še povedala. Med napadom so moške iz snemalne ekipe napadalci slekli in vanje uperili orožje, je povedala.