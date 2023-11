Pridelovalci mandarin besni: kdo je v dolini Neretve uporabljal pesticid?

Ravno zato se pesticidov, ki vsebujejo to snov, ne sme uporabljati. "V teh primerih pa je bil uporabljen pesticid, ki ga nikakor ne bi smeli uporabiti," je dejala Iva Pavlinić iz hrvaške agencije za kmetijstvo in prehrano za hrvaški Index. Pridelovalce je močno presenetilo odkritje nedovoljenega pesticida, saj mandarine potrebujejo minimalno zaščito.

V zadrugi iz doline Neretve so za HRT zatrdili, da 99 odstotkov pridelovalcev, teh pa je v dolini Neretve okoli 1500, uporablja le dovoljena fitofarmacevtska sredstva. "Klorpirifos je bil leta 2020 prepovedan v Republiki Hrvaški zaradi dokazane genotoksičnosti," so dejali.

Pošiljko, ki je bila napotena v Srbijo, kjer je klorpirifos tudi prepovedan, so zdaj vrnili in jo primerno shranili. Državni inšpektorat bo zdaj preverjal identiteto obeh proizvajalcev. "Kmetijska inšpekcija v nadaljnjem postopku izvaja z zakonom predpisane upravne in prekrškovne ukrepe v zvezi s pravilno uporabo fitofarmacevtskih sredstev in dajanjem zdravstveno neustreznih živil v promet," so sporočili. Niti ena od spornih pošiljk pa ni šla v prodajo na Hrvaško, so dodali.

Sicer pa se omenjeni pesticid ne prodaja v nobeni kmetijski lekarni, zato drugi pridelovalci zahtevajo, da se kršitelje najde in primerno kaznuje. "Treba je ločiti tiste, ki delajo dobro, ki delajo pravilno, od tistih, ki prek sosednjih držav pridejo do teh cenejših pesticidov, in treba jih je kaznovati," je dejal eden izmed pridelovalcev.

Drugi pridelovalci niso prepričani, ali se to sploh lahko prepreči, saj se bodo posamezniki vedno zatekali k takšnim ukrepom.