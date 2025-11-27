Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Pridno praznila parkomate in ukradla za milijon evrov kovancev

Berlin, 27. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 52 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Katja Horvat Plevnik
Komentarji
0

Ste kdaj pomislili, koliko denarja se skriva v parkomatih, ki jih vozniki dan za dnem, uro za uro vestno polnijo s kovanci? Pomislili bi, saj je samo drobiž. A nemški zakonski par je izračunal, da so lahko prava zlata jama. 40-letni uslužbenec na občini in njegova soproga sta izpraznila na stotine parkomatov, z denarjem pa sta namesto občinskega obogatila kar svoj račun. Po prvih ocenah sta ukradla kovance v skupni vrednosti neverjetnih milijon evrov. In kdo ju je na koncu razkrinkal?

Kamen na kamen palača. Evro na evro - milijonska pogača. Na račun vestnih voznikov sta obogatela Nemca, ki sta več let praznila parkomate. V lasten žep.

"40-letni uslužbenec občinske remize je obtožen kraje denarja iz parkirnih avtomatov v 720 primerih," je pojasnil Thomas Hörmann z državnega tožilstva v Kemptnu.

To se sprašujejo tudi tožilci - kako je mogoče, da je neopaženo skupaj izginilo - tako so izračunali kolegi iz nemškega RTL-a - za več kot sedem ton kovancev.

In ne, tatvine ni opazila občina, kjer je obtoženi delal. Na koncu je prevaro razkrinkala banka, sumničava zaradi velikega števila nenavadnih pologov.

"Glede na trenutno stanje preiskave je mogoče domnevati, da škoda znaša več kot milijon evrov," je dejal Hörmann.

Zakonca sta v priporu od ponedeljka. Obtožnica ju bremeni tatvine in sostorilstva. V primeru, da bosta spoznana za kriva, jima grozi do deset let zapora. Občina pa je zaradi sramotnega neopaženega plenjenja lastne blagajne - uvedla notranjo preiskavo.

parkomat kraja nemčija drobiž
Naslednji članek

Uničujoči požar v Hongkongu: 44 mrtvih, aretirali tri delavce

Naslednji članek

Hongkoške stolpnice v plamenih: pogrešajo skoraj 300 ljudi, tri osebe aretirane

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363