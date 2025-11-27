Pridno praznila parkomate in ukradla za milijon evrov kovancev

Kamen na kamen palača. Evro na evro - milijonska pogača. Na račun vestnih voznikov sta obogatela Nemca, ki sta več let praznila parkomate. V lasten žep.

"40-letni uslužbenec občinske remize je obtožen kraje denarja iz parkirnih avtomatov v 720 primerih," je pojasnil Thomas Hörmann z državnega tožilstva v Kemptnu.

To se sprašujejo tudi tožilci - kako je mogoče, da je neopaženo skupaj izginilo - tako so izračunali kolegi iz nemškega RTL-a - za več kot sedem ton kovancev.

In ne, tatvine ni opazila občina, kjer je obtoženi delal. Na koncu je prevaro razkrinkala banka, sumničava zaradi velikega števila nenavadnih pologov.

"Glede na trenutno stanje preiskave je mogoče domnevati, da škoda znaša več kot milijon evrov," je dejal Hörmann.

Zakonca sta v priporu od ponedeljka. Obtožnica ju bremeni tatvine in sostorilstva. V primeru, da bosta spoznana za kriva, jima grozi do deset let zapora. Občina pa je zaradi sramotnega neopaženega plenjenja lastne blagajne - uvedla notranjo preiskavo.