Visoki predstavnik EU za zunanjo politiko Josep Borrell in izraelski premier Yair Lapid sta se prvič po desetletju prek videokonference pogovarjala o koncu izraelsko-palestinskega konflikta, ki je eden izmed najdaljših svetovnih konfliktov. Borrel je poudaril zaskrbljenost EU "zaradi nenehnih napetosti in nasilja na terenu ter nadaljevanja enostranskih ukrepov, kot je širitev naselbin, in varnostnih vprašanj."

"To je tudi tisto, za kar si želimo prizadevati. Želimo obnovitev političnega procesa, ki lahko vodi do rešitve dveh držav in celovitega regionalnega miru," je dejal Josep Borrell. "Raziskati moramo, kako lahko to prenesemo v prakso."

icon-expand Visoki predstavnik Evropske unije za zunanjo politiko Josep Borrell ob prihodu pred pridružitveni svet EU-Izrael FOTO: AP

To je prvič, da sta strani imeli skupni pogovor po juliju 2012. Izrael in EU sta leta 1995 podpisala pridružitveni sporazum, ki ureja njune vezi, pakt pa je začel veljati leta 2000. Pogovori naj bi potekali vsako leto, vendar je Izrael odpovedal načrtovano srečanje za leto 2013 o politiki EU do izraelskih naselbin. Tudi nekatere države EU se z njimi od takrat ne želijo srečati. "Gre za pomemben mejnik v izboljšanju naših odnosov. V preteklem letu je bil dosežen velik napredek v naših stikih – in še veliko več lahko naredimo," je dejal izraelski premier Yair Lapid v skladu z govorom, ki ga je objavil njegov urad. Lapid opravlja funkcijo začasnega premierja do volitev 1. novembra, na katerih ga čaka težka tekma z nekdanjim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Javnomnenjske raziskave kažejo, da bodo tudi v primeru, da bo Lapid sestavil novo vlado, v naslednjem parlamentu, tako kot v sedanjem, prevladovale stranke, ki nasprotujejo palestinski državnosti.

icon-expand Izraelski premier Yair Lapid na zasedanju skupščine ZN. FOTO: AP

Na generalni skupščini ZN prejšnji mesec je palestinski predsednik Mahmud Abas dejal, da njihovo "zaupanje v doseganje miru, ki temelji na pravičnosti in mednarodnem pravu, pojema zaradi izraelske okupacijske politike." Obtožil je Izrael, da nadaljuje s "kampanjo za zaplembo palestinskih ozemelj" in dejal, da vojska Izraela nekaznovano "pobija palestinsko ljudstvo sredi belega dne."

icon-expand Palestinski predsednik Mahmud Abas na zasedanju skupščine ZN. FOTO: AP