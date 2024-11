Pridržali devet ljudi: napadi na policiste, poškodovanje mestne hiše ...

V središču Novega Sada se je v torek zvečer zbralo več kot 20.000 ljudi, ki so zahtevali odgovornost vodilnih v državi, tudi premierja Miloša Vučevića , izvajalcev obnovitvenih del in nadzornih organov, ki so po njihovem mnenju odgovorni za zrušenje nedavno obnovljenega nadstreška minuli petek.

Protest se je začel z minuto molka za 14 žrtev nesreče, pri čemer je skupina več deset zamaskiranih ljudi v stavbo mestne hiše začela metati bakle in pirotehnična sredstva ter povzročila požar v stavbi. Policija je proti protestnikom uporabila solzivec.

Med protestom je po trditvah tožilstva med drugim prišlo do nasilja in uničevanja lastnine ter poškodovanja stavbe mestne hiše, vhoda v prostore kazenskega sodišča v Novem Sadu in prostorov Srbske napredne stranke, udeleženci protesta pa so napadli tudi več policistov, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Policija je v zvezi z različnimi kaznivimi dejanji, med drugim nasilniškega obnašanja in uničevanja tuje lastnine, pridržala devet ljudi.

Medtem ko opozicija in nevladne organizacije trdijo, da je protestnike, ki so zanetili nasilne proteste, pripeljala oblast s ciljem preusmerjanja pozornosti od nesreče in zahtev protestnikov, pa je predsednica parlamenta Ana Brnabić danes obsodila nasilje in opozicijo obtožila zlorabe tragedije v Novem Sadu.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v torek zvečer po protestih in izgredih obiskal Novi Sad in napovedal kaznovanje sodelujočih.

V okviru preiskave petkove nesreče na železniški postaji, v kateri je umrlo 14 ljudi, so doslej zaslišali najmanj 48 ljudi. Trije so bili huje poškodovani in so še vedno v smrtni nevarnosti. Zaradi pritiska javnosti je odstopil minister za gradbeništvo, promet in infrastrukturo Goran Vesić.