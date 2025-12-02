Svetli način
Pridržali Federico Mogherini

Bruselj, 02. 12. 2025 14.59 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.V.
Belgijska policija je v okviru preiskave suma zlorabe evropskih sredstev med drugim izvedla preiskave na sedežu evropske službe za zunanje delovanje (EEAS) v Bruslju in v več stavbah College of Europe v Bruggeu. Prav tako je pridržala tri osebe, med katerimi naj bi bila tudi nekdanja visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini.

Na zahtevo Evropskega javnega tožilstva (EPPO) je policija izvedla preiskave zaradi domnevne zlorabe evropskih sredstev pri usposabljanju diplomatov. Gre za projekt diplomatske akademije EU - devetmesečni program usposabljanja za mlajše diplomate iz članic EU, ki ga je EEAS v obdobju 2021-2022 po razpisu dodelila univerzi College of Europe.

Federica Mogherini
Federica Mogherini FOTO: AP

Preiskava se osredotoča na to, ali so bili univerza College of Europe in njeni predstavniki vnaprej obveščeni o merilih za izbor v razpisnem postopku in ali so imeli razlog za domnevo, da jim bo dodeljena izvedba projekta, še preden je EEAS uradno objavila razpis, so sporočili iz EPPO.

Kot so dodali, obstaja utemeljen sum, da je bil med postopkom javnega naročanja kršen 169. člen finančne uredbe v zvezi z lojalno konkurenco in da so bile zaupne informacije posredovane enemu od kandidatov, ki sodeluje v javnem naročanju.

Policija je v okviru preiskave pridržala tri osebe. Med njimi naj bi bila rektorica College of Europe in nekdanja visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil vir blizu preiskave.

Pridržali naj bi tudi Stefana Sannina, nekdanjega generalnega sekretarja EEAS, ki je trenutno generalni direktor Evropske komisije za Bližnji vzhod, Severno Afriko in Zaliv, je ob sklicevanju na časnik Le Soir poročala italijanska tiskovna agencija Ansa. Prav tako naj bi pridržali namestnika vodje College of Europe.

