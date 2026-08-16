Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Pridržali štiri osebe: sumijo, da so podtaknili požare pri Zadru

Zadar, 16. 08. 2026 10.01 pred 1 uro 3 min branja 27

Avtor:
A.K.
Požar pri Zadru

Hrvaška policija je pridržala štiri osebe. Sumijo jih, da so povezane s požari na območju Zadra. Njihovo sumljivo vedenje so prijavili domačini.

Zadarska policija je na spletni strani sporočila, da policisti v policijskih prostorih trenutno izvajajo kriminalistično preiskavo štirih oseb, ki jih povezujejo s povzročanjem požarov na območju Zadra.

Včeraj zvečer po 20. uri so policisti prejeli prijavo občanov o sumljivem vedenju štirih oseb na širšem območju Benkovca. Z obsežnim operativnim delom na terenu so v kratkem času locirali in ustavili sumljivo vozilo ter pridržali štiri osebe. Odpeljali so jih v uradne policijske prostore, kjer nad njimi trenutno poteka kriminalistična preiskava, so še zapisali.

Požar na Dugem otoku
Požar na Dugem otoku
FOTO: Net.hr

Stanje na požariščih

Kot poroča Net.hr, je požar pri Zadru sicer omejen, a gasilci še vedno držijo požarno stražo. Poveljnik Gasilske skupnosti Zadrske županije Matej Rudić je za Net.hr povedal, da še vedno dežurajo na požariščih v Ninskih Stanovih in Žeravi, na območju Galovca in Prkosa ter na Dugem otoku, kjer je požar izbruhnil v petek zvečer. Trenutno je največje požarišče na Dugem otoku: "Moramo biti previdni, da se požar ne bi ponovno razplamtel," je posvaril.

Gasilci so včeraj čez dan in tudi ponoči posredovali pri več požarih na prostem na območju Benkovca.

Požari so izbruhnili v Biljanih, Lišanih Tinjskih, Zapužanah, Zagradu, Dobropoljcih, v Biogradu na Torovih in v Privlaki. Zahvaljujoč hitremu posredovanju so bili vsi požari zelo hitro pod nadzorom.

Poveljnik poudarja, da so trenutno vsi večji požari lokalizirani, vendar gasilci na požariščih še vedno dežurajo in nadzorujejo robne dele, da bi preprečili ponovno razplamtitev ognja.

Razmere so ugodne. Vsi požari so lokalizirani, vendar na vseh požariščih še vedno dežuramo in zalivamo robne dele, je sklenil.

Na delu preiskovalci

Po velikem požaru, ki je 13. avgusta izbruhnil na območju Lokve Rogoznice v Dalmaciji, je državno tožilstvo začelo podrobno preiskavo, da bi ugotovili, kako je požar nastal in kaj je privedlo do tragedije.

Požar je izbruhnil okoli 20. ure na gozdnatem območju ob cesti, zaradi močnega vetra pa se je hitro razširil vse do Omiša. Ogenj je zajel območje, dolgo približno 23 kilometrov in široko okoli 1,5 kilometra, pri čemer je zgorelo približno 1.000 hektarjev površin.

V požaru je umrla ena oseba, 38 ljudi je bilo poškodovanih, deset pa so jih zaradi resnosti poškodb zadržali v bolnišnici. Poleg človeških žrtev je velika tudi materialna škoda – pogorele so hiše, drugi objekti in številni avtomobili.

Preiskovalci so opravili ogled kraja, kjer je požar izbruhnil, pa tudi območja Male Luke pri Stanićih, kjer so našli truplo.

Prav tako so zasegli posnetke nadzornih kamer z območja, ki ga je zajel požar. Načrtovano je tudi podrobno snemanje pogorelega območja ter fotografiranje uničenih objektov in vozil.

Požar, ki je izbruhnil v Lokvi Rogoznici, se je zelo hitro razširil na območje Omiša in zajel približno tisoč hektarjev površin, pri čemer so pogorele hiše, avtomobili in drugo premoženje. Policija sumi, da je bil tudi ta požar podtaknjen.

požar hrvaška zadar

V požaru izgubil vse: To je apokalipsa. Celo pot sem jokal

Velik ukrajinski napad na Moskvo: izstrelili več kot 600 dronov

24ur.com Ogenj pogoltnil luksuzna avtomobila, policija pridržala tri osebe
24ur.com Na Goriškem pet požarov v eni noči: so bili podtaknjeni?
24ur.com Za požar pri Komnu naj bi bil kriv udar strele, policija nima dokazov o požigalcu
24ur.com Četverica osumljena 18 požigov: pirotehnika, 'purpena' in vnetljive tekočine
24ur.com Preiskave o tem, kdo je kriv za požar na Krasu in v Italiji, še vedno v teku
24ur.com Smrtonosni požar v domu upokojencev pri Beogradu vzel osem življenj
24ur.com Vzrok požara v Novih Jaršah napaka na klimatski napravi
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI27

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Big M
16. 08. 2026 12.14
Ko smo se domu z morja pelali, smo vidli točno taki prizor kot je na sliki...pa so me deca sprašuvali kaj to je, pa sem rekla da ziher nekaj gori...hudo je zgledalo že tam. Pa gasilce smo vidle ko so leteli po avtocesti.
Odgovori
+1
1 0
Big M
16. 08. 2026 12.10
A so poročali, da požar ki se je zgodil v Kanadi pred kratkim in je pogorelo ne vem kolko šume, hiš ne vem česa vse-je tuji kriv en tip(ki je pred leti umoril lastnega fotra), pa ne segrevanje ozračja kot so sprva trdili 😂.
Odgovori
+1
1 0
mackon08
16. 08. 2026 11.54
Za požigalce je primerna kazen do kraja življenja vsak dan 12 ur prisilnega dela brez prostega dneva. Če noče pa kruh in voda in spanje na deskah.
Odgovori
+10
10 0
barjan?ek1
16. 08. 2026 11.54
Doživljenski zapor litwr vode in kos kruha na dan in 12 urni delovnik na pogoriščih pod strogim nadzorstvom. Režim ki ga je imel tovariš Tito za take modele. Pa to je mimo vsake zdrave pameti. Pa kaj tak človek misli ki to naredi. Takim noben psihiater nič ne more
Odgovori
+9
9 0
Najpametnejši
16. 08. 2026 11.45
Za požigalce bo treba uvesti daljšo zaporno kazen in morali bodo povrniti VSO nastali škodo in vse stroške.
Odgovori
+7
7 0
Brus1234
16. 08. 2026 12.01
Škoda se meri v milionih, požigalci pa se bodo izgovarjali na bolezen in neprištevnost. Samo en način za sodbo in zaključek obstaja, vendar ga zakon (še) ne dovoljuje, žal.
Odgovori
+2
2 0
Morgoth
16. 08. 2026 11.39
Zanimivo, da ni bilo še niti enega članka o namernih požigih cerkva v zahodni Evropi. Samo v Franciji jih je letos zgorelo 60!!! Pa tudi na Japonskem je letos zgorelo že kar nekaj več sto let starih templjev po "kulturni obogatitvi".
Odgovori
+9
10 1
Big M
16. 08. 2026 12.15
Tega ne bodo poročali ker ni v njihovi agendi.
Odgovori
0 0
gongash
16. 08. 2026 11.19
Zionisti "pod pretvezo kot turisti" so netili požare v argentini , cipru....in še drugod.
Odgovori
+7
9 2
Na pol ovca
16. 08. 2026 11.19
na Hrvaškem je veliak afera z nevarnimi odpadki v Gospiču odgovorni v regiji so HDZ je velik interes da se to skrije, to je prvi razlog drug je da na hrvaškem po zakonodaji pogorošče ni neć zaščiteno kot zelena površina in se lahko spremeni v gradbeno, tretji razloga je da je nekdo pač zažigal in četrti požar je naravnega izvora
Odgovori
-2
3 5
tornadotex
16. 08. 2026 11.05
Bil je roštilj v gozdu,se napili, pa je ogenj ušel...
Odgovori
-7
1 8
0523
16. 08. 2026 12.00
In to petnajstkrat...
Odgovori
+1
1 0
bandit1
16. 08. 2026 10.46
Ileglci spet prihajajo v EU. Taktika je mogoče ta, da zanetijo požare, vse sile se usmerijo v branjenje požarov, skupaj z policijo in ostane prazen prostor za prehod v obljubljeno deželo. Mogoče sem malo pretiraval ampak to je lahko del taktike ki se uporablja.
Odgovori
+9
13 4
Podlesničar
16. 08. 2026 10.42
Povečevanje socialnih razlik, zapiranje pipic... vodi v tako vedenje.
Odgovori
-8
1 9
Bagzii
16. 08. 2026 11.41
Tapiranje kakšnih "pipic"?
Odgovori
+2
2 0
tron3
16. 08. 2026 10.41
Ta kockasti se sedaj zares igrajo z ognjem, želijo si kot kaže novo vojno, požigalci naj bi bili srbske narodnosti, je za prebrati!! Okensko in ostali, Nato bo vstran pogledal, če boste dobili kakšno zračno darilo, ker ste v Natu nepomembni!!!
Odgovori
-7
3 10
tron3
16. 08. 2026 10.43
Plenkovič in ostali!
Odgovori
+1
3 2
tron3
16. 08. 2026 10.51
Minusi ki sem jih dobil, so samo dokaz, zakaj oblastniki s tako lahkoto vladajo, vedo da je narod butast in Slovenija ni nobena izjema!!
Odgovori
-3
4 7
patogen
16. 08. 2026 11.14
Vedno se požari pojavijo po obletnici Oluje. Vsako leto.
Odgovori
+5
5 0
bandit1
16. 08. 2026 10.37
Beli fosfor v tekočini - vodi ni nevaren. Ko voda izhlapi pa pride do samovžiga in so tam kjer so. Na več mestih je bilo to verjetno nastavljeno, ne pa odvrženi čiki.
Odgovori
+6
7 1
armenius
16. 08. 2026 10.31
dosmrtni zapor in pika
Odgovori
+13
13 0
Morskadeklica123
16. 08. 2026 10.46
Dosmrtno trdo delo!!!
Odgovori
+12
12 0
Pinokio
16. 08. 2026 10.58
To ja, dosmrtno delo, ne pa samo zapor in zabuša vanje v njem.
Odgovori
+9
9 0
marmilan
16. 08. 2026 11.10
poslati v center požara da gasi in izpari!!!
Odgovori
+4
4 0
Uporabnik1854475
16. 08. 2026 10.25
Kaka je ze bila situacija v Zadru in okolici med vojno v cro??? In po Oluji?? Le kdo bi imel kake take namene namerno pozigat...hm le kdo????
Odgovori
-6
5 11
ptuj.si
16. 08. 2026 10.29
Očitno ti.
Odgovori
+3
6 3
Pomladni cvet
16. 08. 2026 10.22
glede tega kako "blizu" se je na na hrvaški obali zgodilo vsaj 6 požarov v tako kratkem času, torej razmak enega dneva, je skoraj zagotovo delo požigalca
Odgovori
+12
13 1
bibaleze
Portal
Po škandalih nov začetek: Bivši mož Blanke Vlašić dobil drugega otroka
Materinstvo: Iskreno o občutkih preobremenjenosti in krivde
Materinstvo: Iskreno o občutkih preobremenjenosti in krivde
Hči Michaela Jacksona o odraščanju v slavni družini: televizijo so gledali na prav poseben način
Hči Michaela Jacksona o odraščanju v slavni družini: televizijo so gledali na prav poseben način
Ali alkohol vpliva na moško plodnost? Odgovor ni tako preprost, kot si mislite
Ali alkohol vpliva na moško plodnost? Odgovor ni tako preprost, kot si mislite
zadovoljna
Portal
Mnogi Krk poznajo po plažah, le redki pa vedo za 150 kilometrov dolgo romarsko pot
Tedenski horoskop: Rake čaka globok pogovor, leve pa močna kemija
Tedenski horoskop: Rake čaka globok pogovor, leve pa močna kemija
Dnevni horoskop: Ovne čaka zanimiv pogovor, dvojčke pa sreča v ljubezni
Dnevni horoskop: Ovne čaka zanimiv pogovor, dvojčke pa sreča v ljubezni
Kavbojke na rdeči preprogi? Nosečniški stajling, o katerem govori ves splet
Kavbojke na rdeči preprogi? Nosečniški stajling, o katerem govori ves splet
vizita
Portal
Zakladnica zdravja, ki ščiti srce in preprečuje raka? Spoznajte prednosti bazilike
Tehtnica ne pove vsega: pomembna je tudi in predvsem mišična masa
Tehtnica ne pove vsega: pomembna je tudi in predvsem mišična masa
Zakaj ste po plavanju utrujeni? Razlog se ne skriva v aktivnosti
Zakaj ste po plavanju utrujeni? Razlog se ne skriva v aktivnosti
Zakaj se vedno več ljudi odloča za aktivne počitnice
Zakaj se vedno več ljudi odloča za aktivne počitnice
cekin
Portal
Brez diplome do odlične plače: To so dela prihodnosti, kjer diploma ni najpomembnejša
To naredijo vsako nedeljo in zato v ponedeljek niso pod stresom
To naredijo vsako nedeljo in zato v ponedeljek niso pod stresom
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
Nekoč redkost, danes trend: zakaj se ljudje izogibajo glavni sezoni?
Nekoč redkost, danes trend: zakaj se ljudje izogibajo glavni sezoni?
moskisvet
Portal
Ženske mu plačujejo več kot 1000 evrov za noč: razkril, kaj si želijo
V njunem domu naj bi jo prevaral s 14 ženskami: kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati?
V njunem domu naj bi jo prevaral s 14 ženskami: kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati?
Skrivnostni Blood Falls: Antarktična oaza starodavnih mikrobov
Skrivnostni Blood Falls: Antarktična oaza starodavnih mikrobov
Prva večerja z Elvisom se ni končala po načrtih
Prva večerja z Elvisom se ni končala po načrtih
dominvrt
Portal
Kako očistiti plastične stole? Ta preprost trik jim povrne sijaj
Rožmarin in sivka bosta uspevala kot še nikoli: dodajte jima to iz kuhinje
Rožmarin in sivka bosta uspevala kot še nikoli: dodajte jima to iz kuhinje
Ne zavrzite jih prehitro: stvari, ki jih starši po odhodu otrok najbolj obžalujejo
Ne zavrzite jih prehitro: stvari, ki jih starši po odhodu otrok najbolj obžalujejo
Kako pogosto bi morali poleti prati rjuhe? Strokovnjaki razkrivajo pravi odgovor
Kako pogosto bi morali poleti prati rjuhe? Strokovnjaki razkrivajo pravi odgovor
okusno
Portal
Najboljše poletne jedi, ki jih lahko jeste kar iz hladilnika
Preprost recept italijanske none za božanske poletne testenine z bučkami
Preprost recept italijanske none za božanske poletne testenine z bučkami
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
En kozarček vam ne bo dovolj: osvežilna poletna sladica, ki jo bodo vsi hvalili
En kozarček vam ne bo dovolj: osvežilna poletna sladica, ki jo bodo vsi hvalili
voyo
Portal
Cvetje v jeseni
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Morilka z OnlyFansa
Morilka z OnlyFansa
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897