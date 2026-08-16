Pridržali štiri osebe: sumijo, da so podtaknili požare pri Zadru

Zadarska policija je na spletni strani sporočila, da policisti v policijskih prostorih trenutno izvajajo kriminalistično preiskavo štirih oseb, ki jih povezujejo s povzročanjem požarov na območju Zadra.
Včeraj zvečer po 20. uri so policisti prejeli prijavo občanov o sumljivem vedenju štirih oseb na širšem območju Benkovca. Z obsežnim operativnim delom na terenu so v kratkem času locirali in ustavili sumljivo vozilo ter pridržali štiri osebe. Odpeljali so jih v uradne policijske prostore, kjer nad njimi trenutno poteka kriminalistična preiskava, so še zapisali.
Stanje na požariščih
Kot poroča Net.hr, je požar pri Zadru sicer omejen, a gasilci še vedno držijo požarno stražo. Poveljnik Gasilske skupnosti Zadrske županije Matej Rudić je za Net.hr povedal, da še vedno dežurajo na požariščih v Ninskih Stanovih in Žeravi, na območju Galovca in Prkosa ter na Dugem otoku, kjer je požar izbruhnil v petek zvečer. Trenutno je največje požarišče na Dugem otoku: "Moramo biti previdni, da se požar ne bi ponovno razplamtel," je posvaril.
Gasilci so včeraj čez dan in tudi ponoči posredovali pri več požarih na prostem na območju Benkovca.
Požari so izbruhnili v Biljanih, Lišanih Tinjskih, Zapužanah, Zagradu, Dobropoljcih, v Biogradu na Torovih in v Privlaki. Zahvaljujoč hitremu posredovanju so bili vsi požari zelo hitro pod nadzorom.
Poveljnik poudarja, da so trenutno vsi večji požari lokalizirani, vendar gasilci na požariščih še vedno dežurajo in nadzorujejo robne dele, da bi preprečili ponovno razplamtitev ognja.
Razmere so ugodne. Vsi požari so lokalizirani, vendar na vseh požariščih še vedno dežuramo in zalivamo robne dele, je sklenil.
Na delu preiskovalci
Po velikem požaru, ki je 13. avgusta izbruhnil na območju Lokve Rogoznice v Dalmaciji, je državno tožilstvo začelo podrobno preiskavo, da bi ugotovili, kako je požar nastal in kaj je privedlo do tragedije.
Požar je izbruhnil okoli 20. ure na gozdnatem območju ob cesti, zaradi močnega vetra pa se je hitro razširil vse do Omiša. Ogenj je zajel območje, dolgo približno 23 kilometrov in široko okoli 1,5 kilometra, pri čemer je zgorelo približno 1.000 hektarjev površin.
V požaru je umrla ena oseba, 38 ljudi je bilo poškodovanih, deset pa so jih zaradi resnosti poškodb zadržali v bolnišnici. Poleg človeških žrtev je velika tudi materialna škoda – pogorele so hiše, drugi objekti in številni avtomobili.
Preiskovalci so opravili ogled kraja, kjer je požar izbruhnil, pa tudi območja Male Luke pri Stanićih, kjer so našli truplo.
Prav tako so zasegli posnetke nadzornih kamer z območja, ki ga je zajel požar. Načrtovano je tudi podrobno snemanje pogorelega območja ter fotografiranje uničenih objektov in vozil.
Požar, ki je izbruhnil v Lokvi Rogoznici, se je zelo hitro razširil na območje Omiša in zajel približno tisoč hektarjev površin, pri čemer so pogorele hiše, avtomobili in drugo premoženje. Policija sumi, da je bil tudi ta požar podtaknjen.
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