Pridržali štiri osebe: sumijo, da so podtaknili požare pri Zadru

Zadarska policija je na spletni strani sporočila, da policisti v policijskih prostorih trenutno izvajajo kriminalistično preiskavo štirih oseb, ki jih povezujejo s povzročanjem požarov na območju Zadra. Včeraj zvečer po 20. uri so policisti prejeli prijavo občanov o sumljivem vedenju štirih oseb na širšem območju Benkovca. Z obsežnim operativnim delom na terenu so v kratkem času locirali in ustavili sumljivo vozilo ter pridržali štiri osebe. Odpeljali so jih v uradne policijske prostore, kjer nad njimi trenutno poteka kriminalistična preiskava, so še zapisali.

Požar na Dugem otoku FOTO: Net.hr

Stanje na požariščih

Kot poroča Net.hr, je požar pri Zadru sicer omejen, a gasilci še vedno držijo požarno stražo. Poveljnik Gasilske skupnosti Zadrske županije Matej Rudić je za Net.hr povedal, da še vedno dežurajo na požariščih v Ninskih Stanovih in Žeravi, na območju Galovca in Prkosa ter na Dugem otoku, kjer je požar izbruhnil v petek zvečer. Trenutno je največje požarišče na Dugem otoku: "Moramo biti previdni, da se požar ne bi ponovno razplamtel," je posvaril. Gasilci so včeraj čez dan in tudi ponoči posredovali pri več požarih na prostem na območju Benkovca. Požari so izbruhnili v Biljanih, Lišanih Tinjskih, Zapužanah, Zagradu, Dobropoljcih, v Biogradu na Torovih in v Privlaki. Zahvaljujoč hitremu posredovanju so bili vsi požari zelo hitro pod nadzorom. Poveljnik poudarja, da so trenutno vsi večji požari lokalizirani, vendar gasilci na požariščih še vedno dežurajo in nadzorujejo robne dele, da bi preprečili ponovno razplamtitev ognja. Razmere so ugodne. Vsi požari so lokalizirani, vendar na vseh požariščih še vedno dežuramo in zalivamo robne dele, je sklenil.

Na delu preiskovalci