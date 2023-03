Pridržan hrvaški župan, ki naj bi prikrival informacije o prometni nesreči

Hrvaška policija je davi v Slavoniji po neuradnih informacijah pridržala predsednika Vukovarsko-sremske županije in člana vladajoče stranke HDZ Damirja Dekanića ter tri policiste. Sumili naj bi jih, da so prikrivali informacije o prometni nesreči, v katero je bil s službenim vozilom vpleten takrat pijan Dekanić. Slednji sicer trdi, da avtomobila ni vozil.

Preiskavo vodi policijski urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala. Poleg Dekanića so po pisanju portala hrvaškega časnika 24sata pridržali policijskega šefa izmene, ki je bil dežuren v času nesreče, policistko, ki je zavarovala kraj nesreče, in policista, ki je preiskoval kraj nesreče. Pridržali naj bi še dva druga osumljenca. Nesreča se je zgodila sredi lanskega aprila v kraju Cerna, a uradno še vedno ni znano, kdo je vozil službeno vozilo, ki je zletelo s ceste.

Dekanić, ki so mu po nesreči v krvi izmerili 1,44 promila alkohola, je zagotavljal, da avtomobila ni vozil on, ampak njegov prijatelj Krešimir Bičanić, nekatere od prič pa so trdile nasprotno. "V omenjeni nesreči sem bil udeležen kot sopotnik v službenem avtomobilu Vukovarsko-sremske županije, ki ga je na mojo željo vozil Bičanić," je takrat zapisal na svojem Facebooku in navedel, da je imel v krvi 1,44 promila alkohola. Vidno pijan se je, pravijo, zaletel v parkiran avtomobil na uvozu v Cerno in prisotne rotil, naj ne kličejo policije. Hrvaški mediji po aretacijah sklepajo, da so preiskovalci ugotovili, da je avtomobil vozil Dekanić in da je po nesreči vplival na druge, da so prikrili resnične informacije.

