Pridržana deveterica trdi, da ni kriva za eno najhujših migrantskih tragedij

Devet Egipčanov, obtoženih, da so prejšnji teden povzročili nesrečo, v kateri je pred grško obalo potonila ladja z več sto ljudmi, so se izrekli za nedolžne. Vseh devet osumljencev, starih med 20 in 40 let, je obtoženih tihotapljenja in več drugih kaznivih dejanj.

V tragični nesreči, ki je terjala življenja vsaj 78 ljudi, več kot 500 pa jih je še vedno pogrešanih, se še vedno porajajo mnoga vprašanja, začenši s tem, kdo je pravzaprav kriv za nesrečo. Kritike so usmerjene tako v grško obalno stražo, ki bi se naj prepočasi odzvala na klic na pomoč, kot na mnoge tihotapce, ki v zameno za denar potnike praktično pošiljajo v smrt. Devet osumljencev, Egipčanov, se je zdaj pojavilo na sodišču v Kalamati, kjer so jih obtožili uboja iz malomarnosti, ogrožanja življenja, povzročitve brodoloma in trgovine z ljudmi. Alexandros Dimaresis, odvetnik enega od obtoženih, je dejal, da je njegova stranka nedolžna in da je "plačala tihotapcem, da bi jo odpeljali v Evropo". "Sam ni tihotapec. Bil je le potnik," je pred sodiščem dejal Dimaresis. Osumljenci se bodo morali znova pojaviti na sodišču, kjer bodo odločili, ali bodo do začetka sojenja ostali v zaporu. Pakistanske oblasti so medtem aretirale 14 ljudi v povezavi z domnevnim tihotapljenjem več migrantov, ki so utonili v nesreči. Vlada v Islamabadu je odredila preiskavo na visoki ravni, da bi preiskali mrežo za trgovino z ljudmi, ki naj bi bila vpletena, so sporočili iz urada predsednika vlade Shehbaza Sharifa. PREBERI ŠE Ladijski dnevniki naj bi dokazovali, da se ladja z migranti ni premaknila vsaj sedem ur Vsaj 21 pogrešanih prihaja iz okrožja Kotli v pakistanskem delu himalajske regije Kašmir, je sporočila policija. Na tisoče mladih Pakistancev se vsako leto odpravi na nevarna potovanja, da bi v iskanju boljšega življenja nezakonito vstopili v Evropo. Kombinacija političnih nemirov in slabega gospodarstva tako prisilita Pakistance v ukrepanje, ki se pa velikokrat konča z njihovo prerano smrtjo. Mladi moški, predvsem iz vzhodnega Pandžaba in severozahodne province Khyber Pakhtunkhwa, pogosto uporabljajo pot preko Irana, Libije, Turčije in Grčije, da bi prišli v Evropo. Odkar je ribiška ladja, na kateri je bilo do 750 ljudi, potonila 50 navtičnih milj od mesta Pylos na jugu Grčije, je vloga obalne straže pod vse večjim drobnogledom. Združeni narodi so pozvali k preiskavi ravnanja Grčije v primeru nesreče, saj so trdili, da bi bilo treba ukrepati že prej in začeti reševalno akcijo v polnem obsegu.