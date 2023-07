'Prigožin' prvič v javnosti od upora: 'To, kar se zdaj dogaja na fronti, je sramota'

"Dobrodošli, fantje! Vesel sem, da vas lahko pozdravim. Dobrodošli v beloruski deželi! Borili smo se dostojanstveno! Veliko smo naredili za Rusijo," je dejal moški, na las podoben Prigožinu, v videoposnetku, ki je bil v sredo objavljen na prowagnerjevskih kanalih Telegrama in nato deljen na Prigožinovem računu.

Prigožinov upor je predstavljal enega največjih izzivov za dolgoletno vladavino ruskega predsednika Vladimirja Putina. Vodja Wagnerjeve skupine je imel pomembno vlogo pri invaziji na Ukrajino in od vstaje dalje ni bilo najbolj jasno, kje se trenutno nahaja. No, očitno je dvomov konec. CNN je ugotovil kraj, od koder je prišel videoposnetek, in sicer gre za prej neuporabljeno vojaško oporišče v Osipovičju, približno 80 kilometrov jugovzhodno od glavnega mesta Minsk v Belorusiji.

V videoposnetku je videti, da eden od borcev nagovarja vodjo Wagnerjeve skupine kot "Jevgenij Viktorovič", kar je Prigožinovo krstno ime in patronimik. Ker je videoposnetek zrnat in posnet pri šibki svetlobi, CNN ne more z gotovostjo trditi, da je govorec Prigožin.

Beloruski projekt Hajun, aktivistična skupina za spremljanje vojaških dejavnosti v državi, je v sredo poročala, da je Prigožinovo letalo 18. julija zjutraj pristalo v mestu Mačulišči na obrobju glavnega mesta Minsk in odletelo 19. julija po polnoči.